Стародавній Херсонес під загрозою: окупанти майже повністю знищили античну спадщину

"Новий Херсонес": як у Севастополі знищили пам’ятку ЮНЕСКО

Росіяни продовжують знищувати культурну спадщину не лише України, а й усього цивілізованого світу. У Севастополі остаточно спаплюжили історичний об’єкт, датований 5 століттям до н.е. Будівництво на території стародавнього Херсонесу, пам’ятки Світової спадщини ЮНЕСКО, завдало йому непоправної шкоди.

Будівництво "Нового Херсонесу" проводилося без необхідних погоджень із ЮНЕСКО, що є порушенням міжнародних норм охорони культурної спадщини. На місці археологічного об'єкта "Південне передмістя Херсонесу Таврійського", де було виявлено унікальні стародавні споруди, тепер розташовується сучасний комплекс, який нічого спільного з історичним не має. На руїнах давньогрецького поліса з’явилися десятки яскравих споруд, фонтани, газони та навіть ціла річка з містками.

Важка техніка, у тому числі й потужні екскаватори, виконувала земляні роботи на ділянці, де, за оцінками археологів, знаходився культурний шар завтовшки до 10 метрів. Цей пласт потенційно містив десятки тисяч цінних історичних знахідок, які швидше за все безповоротно втрачені внаслідок такого втручання.

Але зведення археологічного парку — далеко не єдина шкода, заподіяна заповіднику російською владою під час анексії Криму. У звіті для World Heritage Watch дослідники розповідають про несанкціоновану забудову та методи реставрації, що руйнують античний пам’ятку. Серед грубих порушень – будівництво оглядових майданчиків, що не відповідають стилю давньогрецького міста, а також зведення театру на рештках римської цитаделі.

Реакція України

У відповідь на таке варварство Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало консультації із Секретаріатом Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо захисту пам’ятнка "Херсонес Таврійський та його хору" в окупованому Криму.

Українське міністерство також звернулося до директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Лазара Ассомо з проханням надати повну офіційну інформацію про стан збереження Херсонесу та проведення там незаконних робіт. Після чого, можливо, буде прописано алгоритми для внесення стародавнього поліса до списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві намагаються зберегти пам’ятку архітектури. Наразі власник "Особняка Баккалинського" зобов’язаний укласти охоронний договір.