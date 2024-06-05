Хочуть отримати мільйони: у Запоріжжі збираються продати пам'ятник Леніну з ДніпроГЕС (фото)

"Телеграф" дізнався, скільки коштів планують вилучити з продажу

Сьогодні, 5 червня, депутати ухвалили на сесії Запорізької міської ради рішення про продаж пам’ятника Леніну. Вперше з 2016 року монумент виставлять на аукціон за 10-15 млн гривень.

Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко. Раніше він стояв на в'їзді на ДніпроГЕС.

Депутати Запорізької міської ради підтримали рішення про продаж пам’ятника Леніну. Монумент знесли ще в 2016 році та він весь час перебував на балансі міста.

Якщо його куплять, то зароблені кошти підуть в бюджет громади. А це близько 10-15 млн гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві погодили нову назву для проспекту Правди – проспект Європейського союзу. Рішення було ухвалено на пленарному засіданні Київської міської ради у середу, 8 травня. Заступник мера столиці Володимир Бондаренко наголосив, що вкрай важливо позбавлятися радянських топонімів, особливо зараз. За його словами, такі назви завжди мають "вороже ідеологічне значення", яке протягом десятків років впливало на свідомість українців. Бондаренко нагадав, що проспект Правди був названий так у 1971 році на честь газети "Правда", яка була центральним органом комуністичної партії СРСР.