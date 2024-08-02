Древний Херсонес под угрозой: оккупанты почти полностью уничтожили античное наследие

"Новый Херсонес": как в Севастополе уничтожили памятник ЮНЕСКО

Россияне продолжают уничтожать культурное наследие не только Украины, но всего цивилизованного мира. В Севастополе окончательно угробили исторический объект, датируемый 5 веком до н.э. Стройка на территории древнего Херсонеса, памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, нанесла ему непоправимый ущерб.

Строительство "Нового Херсонеса" проводилось без необходимых согласований с ЮНЕСКО, что является нарушением международных норм охраны культурного наследия. На месте археологического объекта "Южный пригород Херсонеса Таврического", где были обнаружены уникальные древние сооружения, теперь располагается современный комплекс, который ничего общего с историческим не имеет. На руинах древнегреческого полиса появились десятки ярких сооружений, фонтаны, газоны и даже целая река с мостиками.

Тяжелая техника, в том числе и мощные экскаваторы, выполняла земляные работы на участке, где, по оценкам археологов, находился культурный слой толщиной до 10 метров. Этот пласт потенциально содержал десятки тысяч ценных исторических находок, которы, скорее всего, безвозвратно потеряны в результате такого вмешательства.

Но строительство археологического парка — далеко не единственный вред, причиненный заповеднику российскими властями во время аннексии Крыма. В отчете для World Heritage Watch исследователи рассказывают о несанкционированной застройке и методах реставрации, разрушающих античный памятник. Среди грубых нарушений – строительство смотровых площадок, не соответствующих стилю древнегреческого города, а также возведение театра на остатках римской цитадели.

Реакция Украины

В ответ на такое варварство Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало консультации с Секретариатом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО по защите памятника "Херсонес Таврический и его хора" в оккупированном Крыму.

Украинское министерство также обратилось к директору Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазару Ассомо с просьбой предоставить полную официальную информацию о состоянии сохранения Херсонеса и проведении там незаконных работ. После чего, возможно, будут прописаны алгоритмы для внесения древнего полиса в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве пытаются сохранить памятник архитектуры. Теперь владелец "Особняка Баккалинского" обязан заключить охранный договор.