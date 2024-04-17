Мінкульт не проти демонтажу "Арки дружби народів": монумент втратив статус пам'ятки

Монумент ототожнюється з радянським режимом

"Арка дружби народів" у Києві втратила статус пам'ятки історії за рішенням Міністерства культури. Тепер вона підлягає демонтажу.

Про це йдеться у заяві міністерства. Рішення про позбавлення статусу ґрунтується на висновках Експертної комісії Українського інституту національної пам'яті.

"Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини — Монумент на ознаменування возз’єднання України з росією, розташований у м. Києві у Хрещатому парку. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії й може бути демонтований", — зазначається у повідомлені.

У заяві підкреслюють, що "Арка Дружби народів" у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу. Попри перейменування Київрадою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, а значить становить загрозу національній безпеці України.

Монумент є символом міфу про "братерство" двох народів, який не відповідає дійсності. Цей міф використовується російською владою як привід для виправдання загарбницької війни проти України. Також він є частиною пропаганди Кремля, спрямованої на те, щоб переконати українців у їхній "історичній бездержавності" та "штучності" України як держави.

"У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його "ярмом". Позбавляючись монументального "ярма", ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", – підсумував т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві хочуть врятувати обміліле озеро Синє. Вже шукають підрядника для виконання першочергових заходів для порятунку водойми.