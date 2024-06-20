Легендарна київська печера Змія Горинича потрапила до реєстру нерухомих пам’яток України: що про неї відомо (фото)

Стимул для нових наукових досліджень

До Державного реєстру нерухомих пам’яток України включили вісім цінних археологічних об’єктів столиці. Серед них є відомий комплекс печерного монастиря в садибі Кирилівської церкви.

Саме тут, за легендами, жив триголовий Змій Горинич. Про це повідомила директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Так, до державного реєстру нерухомих пам’яток України включили вісім цінних археологічних об’єктів Києва. Відповідний перелік об’єктів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2024 року та має №701.

"Ці об’єкти є надзвичайно цінними для нашої культури та історії. Вони є живими свідченнями минулих епох і відображають багатогранність нашої національної спадщини", — наголосила Соловйова.

Також вона зазначила, що включення цих об’єктів до реєстру – це дуже важливий крок у збереженні та дослідженні нашої історії.

"Вважаю, що включення цих об’єктів стимулюватиме нові наукові дослідження та відкриватиме нові можливості для вчених та культурологів у пізнанні нашої багатошарової культурної спадщини", — зазначила директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

До реєстру потрапили такі об’єкти культурної спадщини Києва:

Археологічний комплекс Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;

Культурний шар монастиря ХІІ–ХІІІ століття, ХІІ–XVIII ст.;

Некрополь Кирилівського монастиря, ХІІ ст.;

Комплекс печерного монастиря в садибі Кирилівської церкви, ХІІ ст.;

Залишки монастирських споруд, мурів та Надбрамної церкви з дзвіницею Кирилівського монастиря, друга половина ХVIІІ ст.;

Смородинський археологічний комплекс, ІV–III тис. до н.е.;

Підземна споруда на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.;

Поселення трипільської культури на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.

Потрапила до цього списку і відома печера Змія Горинича, який, згідно з легендами, часто нападав на стародавній Київ і вселяв жах у його мешканців. Крім цього, змій забирав із собою дівчат, які йому подобалися, і більше їх ніхто не бачив.

Водночас на київських землях жив богатир Добриня Микитович, який зміг здолати лиходія.

У змія було три голови і він вселяв жах

За однією з версій, битва Добрині та Змія проходила в місцевості Дорогожичі, а одна з легенд пов’язана із давнім київським храмом тієї місцевості – Кирилівською церквою.

Вважається, що від церкви до південної околиці Києва простягається лабіринт із глибоких печер. Про ці рукотворні підземні ходи дуже мало інформації — вони не досліджені, а хто їх створив — невідомо.

Але легенда свідчить, що у цих печерах жив і навіть живе дотепер легендарний Змій Горинич, причому його печера настільки глибока, що веде до пекла.

Саме тому тюди не ризикує ніхто спуститися, і ходи залишаються невивченими.

В історії битви Змія та Добрині Микитовича є два "фінали": в одному з них богатир переміг чудовисько, а в другому — богатир не зміг здолати змія і просто загнав лиходія далеко вглиб печери. Дехто вважає, що Горинич досі живе у глибокій печері під Кирилівською церквою.

Варто зазначити, що з приходом радянської влади, більшовики залили частину фундаменту бетоном.

Де знаходиться печера Змія Горинича: на схилах Смородинського яру (Смородинський узвіз), поблизу Кирилівської церкви.

Координати: 50°28′29″ 30°28′42″ (початок) та 50°28′45″30°28′50″ (кінець)

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в центрі Києва виявили жахливу печеру, в яку є перевернені хрести, руни та кістки. На стінах можна побачити дивні і щось на кшталт вівтаря. Там же знайшли і лопату — інструмент, за допомогою якого створюється це містичне місце.