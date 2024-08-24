Зеленська "засвітила" особливу вишиванку: де придбати та скільки коштує (фото)

Цей модний бренд є найулюбленішим у першої леді України

Не дивлячись на війну, українці не відмовилися від урочистостей до Дня Незалежності України, який відзначається щороку 24 серпня. Це та національна подія, коли хочеться вдягнутися у щось святкове, гарне та по-модному актуальне. Однією з головних атрибутик цього дня є традиційна вишиванка, стильними образами з якою діляться українські артисти, а також перша леді України Олена Зеленська.

Сьогодні дружина президента з'явилася на урочистих заходах в особливій вишитій сорочці українського модного бренду GUNIA Project. Це найулюбленіший бренд Зеленської.

Сорочку "АНЕТА" із колекції "Жолудь" можна одягати як на свято, та і в повсякдень, зазначається в описі до вишиванки: "Дизайн візерунків натхнений анімалістичними та флористичними мотивами з вишитих рушників Наддніпрянщини 18 ст. і Сумщини 19 ст.".

Фото: Офіс президента України

Виріб оздоблений монохромною вишивкою, легко комбінується з елементами повсякденних образів. Вишиванка має вільний силует та об’ємні рукави.

Олена Зеленська у Софійському соборі 24 серпня

Придбати стильний одяг можна за 7800 гривень. Саме в таку ціну оцінили річ дизайнери українського бренду GUNIA Project.

Подружжя Зеленських має дуже стильний вигляд у вишиванках

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