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Зеленская "засветила" особенную вышиванку: где купить и сколько стоит (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Елена Зеленская похвасталась вышитой рубашкой украинского бренда Новость обновлена 24 августа 2024, 15:39
Елена Зеленская похвасталась вышитой рубашкой украинского бренда. Фото Офіс президента України/instagram.com/gunia_project

Этот модный бренд является самым любимым у первой леди Украины

Несмотря на войну, украинцы не отказались от торжества ко Дню Независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. Это то национальное событие, когда хочется одеться во что-то праздничное, красивое и по-модному актуальное. Одной из главных атрибутик этого дня является традиционная вышиванка, стильными образами с которой делятся украинские артисты, а также первая леди Украины Елена Зеленская.

Сегодня супруга президента появилась на торжественных мероприятиях в особенной вышитой рубашке украинского модного бренда GUNIA Project. Это самый любимый бренд Зеленской.

Рубашку "АНЕТА" из коллекции "Жолудь" можно одевать как на праздник, так и в повседневной жизни, отмечается в описании к вышиванке: "Дизайн узоров вдохновлен анималистическими и флористическими мотивами из вышитых полотенец Приднепровья 18 в. и Сумщины 19 в."

елена зеленская
Фото: Офис президента Украины

Изделие украшено монохромной вышивкой, легко комбинируется с элементами повседневных образов. Вышиванка имеет свободный силуэт и объемные рукава.

елена зеленская в вышиванке
Елена Зеленская в Софийском соборе 24 августа

Приобрести стильную одежду можно за 7800 гривен. Именно так оценили вещь дизайнеры украинского бренда GUNIA Project.

белая вышиванка
белая вышитая рубашка
владимир зеленский елена зеленская
Супруги Зеленских выглядят очень стильно в вышиванках.

Напомним, что совсем скоро наступит новый сезон. "Телеграф" рассказывал, какие модные тренды будут актуальны осенью 2024 года.

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#Вышиванка #Елена Зеленская