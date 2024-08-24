Зеленская "засветила" особенную вышиванку: где купить и сколько стоит (фото)

Этот модный бренд является самым любимым у первой леди Украины

Несмотря на войну, украинцы не отказались от торжества ко Дню Независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. Это то национальное событие, когда хочется одеться во что-то праздничное, красивое и по-модному актуальное. Одной из главных атрибутик этого дня является традиционная вышиванка, стильными образами с которой делятся украинские артисты, а также первая леди Украины Елена Зеленская.

Сегодня супруга президента появилась на торжественных мероприятиях в особенной вышитой рубашке украинского модного бренда GUNIA Project. Это самый любимый бренд Зеленской.

Рубашку "АНЕТА" из коллекции "Жолудь" можно одевать как на праздник, так и в повседневной жизни, отмечается в описании к вышиванке: "Дизайн узоров вдохновлен анималистическими и флористическими мотивами из вышитых полотенец Приднепровья 18 в. и Сумщины 19 в."

Фото: Офис президента Украины

Изделие украшено монохромной вышивкой, легко комбинируется с элементами повседневных образов. Вышиванка имеет свободный силуэт и объемные рукава.

Елена Зеленская в Софийском соборе 24 августа

Приобрести стильную одежду можно за 7800 гривен. Именно так оценили вещь дизайнеры украинского бренда GUNIA Project.

Супруги Зеленских выглядят очень стильно в вышиванках.

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