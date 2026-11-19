На саміті говорили про підготовку до наступного раунду переговорів, гарантії безпеки для України

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У кулуарах саміту Коаліції охочих зафіксували незвичний момент з президентом Володимиром Зеленським та спеціальним представником президента США Джаредом Кушнером. Український лідер не очікував такого жесту.

Як видно на відео, яке віруситься у мережі, після саміту Зеленський з командою проходив повз Кушнера. Американський політик в цей час спілкувався з журналістами, але він швидко перервав розмову.

Після цього Кушнер підійшов та особисто привітався з Зеленським та обійняв його. Виглядає ця ситуація досить цікаво. На кадрах видно, як президент України всього на кілька секунд зніяковів, адже ймовірніше не очікував такого вчинку.

Враховуючи це та позитивні слова Кушнера щодо саміту можна вважати, що зустріч лідерів минула досить продуктивно.

"Після цієї пресконференції ми всі зустрічаємося з радниками з нацбезпеки, будемо говорити на різноманітні теми, будемо багато часу працювати, розробляти спільні пропозиції. І все, що ми будемо робити, буде робитися в узгодженні один з одним", – розповів Кушнер.

Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп хоче досягти домовленостей разом з Європою і не хоче "якихось односторонніх домовленостей".

"Це має бути все з Україною і з Європою за столом. Він нас сюди прислав, дав ці повноваження для того, щоб забезпечити це. Ми сьогодні досягли успіхів під час нашої зустрічі", – сказав Кушнер.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи змінить для України щось саміт у Китаї.