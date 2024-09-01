Збираємо дитину в школу: що треба покласти у тривожну валізу

Обов'язково зберіть тривожний рюкзак

В умовах сучасних реалій питання безпеки стало пріоритетним для багатьох батьків. Однією з важливих складових забезпечення безпеки дитини є "тривожна валізка" – комплект речей, який дитина може взяти з собою в разі надзвичайної ситуації. Зібрати таку валізку для школяра – це не лише відповідальність, але й прояв турботи про його безпеку та комфорт.

При складанні тривожної валізки важливо врахувати вік дитини, її потреби та можливість самостійно використовувати предмети, що входять до складу набору. Вона також повинна бути легкою та зручною в перенесенні.

Що треба покласти у тривожну валізу дитини:

пляшка води;

сухі продукти з тривалим терміном зберігання (наприклад, енергетичні батончики, сухофрукти);

записка, де вказано ПІБ дитини, контакти батьків та близьких родичів;

заряджений павербанк;

набір ліків із запасом на кілька днів (пластирі, антисептик, парацетамол, засіб від алергії, особисті ліки дитини, якщо такі є);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка (щоб заспокоїтися в укритті);

маленький блокнотик і ручка;

ліхтарик і кілька батарейок до нього;

вологі серветки.

Важливо пояснити дитині, навіщо їй тривожна валізка, чому важливо щоразу брати її до укриття і як нею користуватися. Варто також наголосити, що дитина повинна пам’ятати, куди вона поклала тривожну валізку. Перевіряйте вміст рюкзака раз на кілька місяців та за потреби оновлюйте запас продуктів та ліків.

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