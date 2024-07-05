Літні канікули в Україні скорочують: які міста вже ухвалили рішення

У деяких містах теж планують перенести перший дзвоник

В Україні через складну ситуацію в енергетиці можуть перенести початок навчального року. Зокрема, у школах Львова навчання розпочнеться вже з 19 серпня.

Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий. Він зазначив, що через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією місто готується до різних сценаріїв.

"Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше – 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими", — підкреслив Садовий.

Він зазначив, що у разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

Водночас Садовий повідомив, що паланові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. За його словами, на випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено, а в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.

Варто зазначити, що це не єдине місто України де вже перенесли початок навчального року. Так, школи міста Новодністровськ Чернівецької області теж розпочнуть навчальний рік з 19 серпня.

Крім того, питання перенесення навчального року на серпень розглядають і у Чернівцях. Мер міста Роман Клічук зазначив, що, ймовірно, навчання раніше розпочнеться не в усіх школах, а лише в деяких.

Своєю чергою міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що перший дзвоник у школах міста може відбутися 1 або 15 серпня. За його словами, це залежатиме від того, яка ситуація буде в державі.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України рекомендувало закладам вищої освіти та фахової передвищої освіти розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Водночас міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.