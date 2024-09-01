Ленінський урок "миру" та форма з білими фартушками: як святкували День знань в СРСР (фото)

Без тортиків та подарунків

В СРСР існувало багато дивних та пропагандистських традицій, які також впливали і на школи, і на День знань. Так, в радянські часи на 1 вересня не тільки влаштовували паради, а й проводили урок "миру" або "ленінський урок".

"Телеграф" розповість, як в СРСР святкували День знань та що дарували дітям. Зауважимо, що обов'язково з 1 вересня діти почали ходити в школу з 1984 року.

Зазвичай, в цей день, ранок починався з парадів, а згодом з лінійок та святкових концертів, на яких оспівували владу, Сталіна та Леніна. Після святкової частини дітей очікував "урок миру", де вкотре розповідали про владу, про Леніна та створення Союзу. Ще у розпал афганської війни розповідали про мирні ініціативи СРСР і спроби його керівництва приборкати гонку озброєнь.

Діти в школу завжди на перше вересня в СРСР одягали відповідну форму. Для дівчат вона складалась з фартушка, сукні з білим комірцем та манжетами, і обов'язково бантики. Хлопці ж носили костюми та сорочки. Усі діти також мали червону піонерську краватку.

Ще однією традицією на перше вересня у СРСР стало дарувати вчителям квіти та невеличкі подарунки. Вже ближче до закату Союзу і діти отримували, якісь "плюшки" від влади. Це могли бути книжки, зошити, олівці тощо.

Зауважимо, що на перше вересня зазвичай у дітей вже були уроки, тому вдома після школи святкували лише одиниці. До того ж якщо День знань припадав на будні, то це був майже звичайний день для батьків, які прямували на завод чи держслужбу.

Основними атрибутами 1 вересня в СРСР були урочисті лінійки, виступи запрошених гостей, дзвінок у руках першокласниці та перші уроки на вічні теми — про мир, землю, дружбу чи любов до батьківщини.

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