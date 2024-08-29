Вчорашні макарони, оцтові салати і не тільки: "корисні" страви, якими дивували господині в СРСР

Вечеря в СРСР не була різноманітною

Попри міфи про те, що в СРСР була "найкраща їжа", радянські люди вживали в їжу дуже мало корисного. Їхній раціон складався в основному з вуглеводів, а от свіжих овочів і фруктів, м’яса, морепродуктів було вкрай мало. І це при тому в СРСР була вкрай популярна "Книга корисних рецептів", за якою радянські громадяни нібито харчувалися збалансовано.

"Телеграф" зібрав найпопулярніші радянські страви, які готували на кожній кухні. Щобільше, деякі з цих "гастрономічних шедеврів" подавали у їдальнях і кафе.

Радянські люди були змушені харчуватися абияк: консервами, крупами та напівфабрикатами. Дорогу ковбасу, в якій справді міститься м’ясо, могли дозволити собі одиниці. Тому господаркам доводилося викручуватися і вигадувати щоденний раціон із того, що є у швидкому доступі.

Макарони зі смаженою ковбасою

Ця страва була класикою і подавалася хоча б раз на тиждень у будь-якій радянській родині. Найчастіше смажили варену ковбасу ("Докторську" або "Любительську") із салом усередині — так виходило більше жиру. На гарнір подавалися макарони. Дуже часто їх відварювали заздалегідь, ставили в холодильник, а коли ті злипалися в єдину грудку — кидали на сковороду та смажили.

Картопля, яку смажили на другий день

Увечері радянська родина їла на вечерю відварену картоплю. Залишки забиралися на ніч у холодильник в алюмінієвій каструлі, а наступного дня картоплю смажили на сковороді. Не треба уточнювати, що вигляд у картоплі не завжди був апетитний — місцями вона була посиніла, холодна і мокра. Щоб хоч якось скрасити цю страву, до неї подавали ту ж смажену ковбасу або котлети з хліба з додаванням фаршу.

Сосиски

Купити просто так шматочок м’яса в магазині радянські люди не могли — за ним були величезні черги, а у певний період видавали його тільки по талонах. Тому більшість радянських людей змушена була харчуватися "замінниками м’яса". Наприклад, котлети з хлібом і цибулею до яких додавали перетерті через м’ясорубку жили й обрізки, або ковбаса з сосисками.

Старше покоління любить згадувати, що в СРСР була чи не найкраща, найсмачніша і найм’ясніша ковбаса. Але люди забувають, що жили у постійному дефіциті білка і саме тому сосиски та ковбаси здавались їм такими смачними. Сосиски варили та смажили, часто разом із вареною картоплею або макаронами, які стоять у холодильнику 2-3 дні.

Суп із пельменів

Супом із пельменів у СРСР називали воду, в якій їх і варили. До неї додавали сіль, запашний перець та лавровий лист. Цей кулінарний витвір вважався повноцінним та ситним блюдом. Щоправда, якість пельменів викликала питання, як і наявність м’яса в них.

Самого м’яса у фарші було небагато, переважали обрізки та жилки. Колір фаршу в пельменях був сірий із потужним запахом часнику та перцю за яким не відчувався смак м’яса. Консистенція нагадувала варену ковбасу.

Плов із тушонки

Знову ж таки, м’ясо в СРСР, а тим більше баранина, було дефіцитним продуктом, тому страви іноземної кухні інтерпретувалися під суворі радянські реалії. Радянські господині додавали в рис яловичу тушонку, моркву і називали цю кашу "плавом". Варто зазначити, що тушонку в СРСР готували переважно для військових, тому до неї додавали справді шматки м’яса. Але назвати цю страву пловом ніяк не можна, хіба що рисовою кашею.

Оцтові салати

Свіжі овочі та фрукти в СРСР було складно купити, але соковитих салатів без майонезу все одно хотілося. Тому почали з’являтися рецепти вінегретів та інших страв із підземних овочів (вареної моркви, буряків та картоплі). Туди ж додавали солоний огірок та зелений горошок. Заправляли такі салати оцтом або олією, але вони ні крапельки не освіжали, а навпаки обтяжували їжу. На додачу до цього такі страви погано засвоювалися.

Також "Телеграф" розповідав про те, як у СРСР вигадали томатне морозиво. Соки та десерти, до речі, робили далеко не зі свіжих та якісних ягід.