Ленинский урок "мира" и форма с белыми фартуками: как праздновали День знаний в СССР (фото)

Без тортиков и подарков

В СССР существовало много странных и пропагандистских традиций, также влиявших и на школы, и на День знаний. Так, в советское время на 1 сентября не только устраивали парады, но и проводили урок "мира" или "ленинский урок".

"Телеграф" расскажет, как в СССР праздновали День знаний. Отметим, что обязательно с 1 сентября дети стали ходить в школу с 1984 года.

Обычно в этот день утро начиналось с парадов, а впоследствии с линеек и праздничных концертов, на которых воспевали власть, Сталина и Ленина. После праздничной части детей ожидал "урок мира", где в очередной раз рассказывали о власти, о Ленине и создании Союза. Еще в разгар афганской войны рассказывали о мирных инициативах СССР и попытках его руководства обуздать гонку вооружений.

Дети в школу всегда на первое сентября в СССР одевали соответствующую форму. Для девочек она состояла из передника, платья с белым воротничком и манжетами, и обязательно бантики. Мальчики носили костюмы и рубашки. Все дети также имели красный пионерский галстук.

Еще одной традицией на первое сентября в СССР стало дарить учителям цветы и подарки. Уже ближе к закату Союза и дети начали получать какие-то "плюшки" от власти. Это могли быть книги, тетради, карандаши и т.д.

Заметим, что на 1 сентября обычно у детей уже были уроки, поэтому дома после школы праздновали только единицы. К тому же, если День знаний приходился на будни, то это был почти обычный день для родителей, идущих на работу на завод или госслужбу.

Основными атрибутами 1 сентября в СССР были торжественные линейки, выступления приглашенных гостей, звонок в руках первоклассницы и первые уроки на вечные темы — о мире, земле, дружбе или любви к родине.

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