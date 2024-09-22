Пристрій для тортур, а не інструмент перукаря: у мережі згадали, як у СРСР стригли волосся (відео)

Підстригання волосся не завжди було на радість

В цей час похід до перукаря є рутинною процедурою, в якій негативні моменти можна знайти хіба що якщо вам трапиться не дуже професійний перукар. Однак, так було не завжди.

Люди старшого покоління напевно можуть згадати про ручні машинки для стрижки, завдяки яким підстригання волосся перетворювалося на муки. Можливо комусь могло пощастити зіткнутися в ті часи з раритетними машинками західного виробництва, проте більшості все-таки треба було пройти через кілька кіл пекла.

Дуже показовою є реакція користувачів Tik-Tok на відео, популярного тренду "Радянська якість". У коментарі до відео вони схарактеризували цей пристрій не інакше, як "інструмент для катувань".

Машинки такого дизайну були винайдені сербським винахідником Миколою Бизумичем у 1855 році, що було для тих часів технологічним проривом. Однак у США вже в 1921 році почали виробництво електричних машинок, які перевершили за популярністю ручні моделі до 1950-х років і практично повністю витіснили їх з ринку до 70-х.

Втім, навіть ручні моделі на Заході збиралися із високоякісних матеріалів та із суворим контролем якості. Це впливало не лише на їхню довговічність, а й на ціну.

У СРСР ручні машини з’явилися торік у 1920-х роках і залишалися основним інструментом до початку 80-х. Хоча електричні машинки у Радянському союзі теж були, але дорожнеча не давала їм стати популярними. Крім того, електричні машинки не завжди можна було використовувати в глибинці через обмежений доступ до електроенергії.

Хай там що, але ручні машинки продовжували використовуватися на теренах пострадянського простору і на початку 2000-х, особливо в селах. Однак через те, що якість збирання і сталі в цих пекельних девайсах з роками кращими не стали, здебільшого перевага надавалася звичайним ножицям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про незвичайні речі з СРСР. Для сучасних українців багато побутових девайсів тих часів здаються дивними, а назви деяких з них знають лише одиниці.