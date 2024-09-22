Устройство для пыток, а не инструмент парикмахера: в сети вспомнили, как в СССР стригли волосы (видео)

Подстригание волос не всегда было в радость

В настоящее время поход к парикмахеру является рутинной процедурой, в которой негативные моменты можно найти разве что, если вам попадется не очень профессиональный парикмахер. Однако так было не всегда.

Люди старшего поколения наверняка могут вспомнить о ручных машинках для стрижки, благодаря которым подстригание волос превращалось в мучения. Возможно кому-то могло повезти столкнуться в те времена с раритетными машинками западного производства, однако большинству все же предстояло пройти через несколько кругов ада.

Весьма показательной является реакция пользователей Tik-Tok на видео, популярного тренда "Советское качество". В комментарии к видео они охарактеризовали это устройство не иначе, как "инструмент для пыток".

Машинки такого дизайна были изобретены сербским изобретателем Николой Бизумичем в 1855 году, что было для тех времен технологическим прорывом. Однако в США уже в 1921 году начали производство электрических машинок, которые превзошли по популярности ручные модели к 1950-м годам и практически полностью их вытеснили с рынка к 70-м.

Впрочем, даже ручные модели на Западе собирались из высококачественных материалов и со строгим контролем качества. Это влияло не только на их долговечность, но и на цену.

В СССР ручные машинки появились в 1920-х годах и оставались основным инструментом вплоть до начала 80-х. Хотя электрические машинки в Советском союзе тоже были, но дороговизна не давала им стать популярными. Кроме того, электрические машинки не всегда можно было использовать в глубинке из-за ограниченного доступа к электроэнергии.

Как бы там ни было, но ручные машинки продолжали использоваться на просторах постсоветского пространства и в начале 2000-х, особенно в селах. Однако из-за того, что качество сборки и стали в этих адских девайсах с годами лучше не стало, в большинстве своем предпочтение отдавалось обычным ножницам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о необычных вещах из СССР. Для современных украинцев многие бытовые девайсы тех времен кажутся странными, а названия некоторых из них знают только единицы.