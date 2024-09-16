ТОП-7 незвичайних речей із СРСР: вгадайте, для чого їх використовували (фото)

Нагадує реквізит до фільму жахів

Часи СРСР залишилися в далекому минулому, але про той час нагадують незвичайні раритетні речі, які колись активно використовувалися в побуті. Для сучасних українців багато побутових девайсів часів СРСР здаються дивними, а назви деяких з них знають лише одиниці.

"Телеграф" пропонує своїм читачам вгадати, для чого використовувалися деякі чудернацькі речі за часів СРСР. Багато хто з вас здивується, але більшість із них була в кожному радянському домі й активно застосовувалася в побуті.

Для чого використовувалися ці диковинки за часів СРСР

Сьогодні дуже складно зрозуміти призначення деяких речей із радянського союзу.

Наприклад, цей "винахід" виглядає як розкладна печатка. Чи може, це простий брелок?

Відповідь: це машинка для заточування лез.

А цей "апарат" виглядає як стилізований запальничка. Чи це радянський міні-пістолет?

Відповідь: це спеціальний пристрій для ліплення пельменів. Відповідно до інструкції, тісто потрібно було розкотити, вирізати "дулом" кружечки на половині листа, покласти в них фарш, накрити другою половиною і пройтися пістолетом знову. Широке кільце "запечатувало" краї тіста і обрізало готовий пельмень.

Даний винахід схожий на сучасний епілятор або пристрій для видалення огрубілої шкіри на п’ятах. Але не все так просто.

Відповідь: це механічна бритва "Супутник".

А цей девайс схожий на знаряддя тортур. Чи це садовий інструмент?

Відповідь: механічна машинка для стрижки.

Приладдя для медичних досліджень. Чи щось для ремонту авто?

Відповідь: плойка для волосся.

А це схоже на музичний інструмент чи дитячу іграшку. Чи ні?

Відповідь: машинка для штопки панчіх.

І насамкінець — терка для цедри або щітка для п’ят? Відповідь вас здивує!

Відповідь: пристрій для очищення риби від луски.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які речі із СРСР колекціонери у наш час готові купити за великі гроші. У деяких ці речі можуть валятися на горищі як старий мотлох.