"Такого зараз не роблять": в TikTok висміяли радянські автівки (відео)

Безліч совєтських автомобілів були клонами західних моделей

У TikTok продовжує залишатися популярним тренд на "Совєтскоє качєство". Днями ми робили підбірку відео з ванними кімнатами, а сьогодні пропонуємо вам подивитися на совєтський автопром.

Сам тренд полягає у тому, що користувачі мережі публікують іронічні відео, на яких показують різні речі з часів СССР і це під слова "Ах, совєтскоє качєство, зараз такого не роблять".

На кожному відео користувачі мережі з відвертим сарказмом показують легендарне "совєтскоє качєство". Люди демонструють старі автівки, які, хоч і дожили до нашого часу, проте точно не були еталоном комфорту чи зручності. Примітно, що абсолютно більшість автівок СССР поцупив у Заходу, переробив їх на свій манір і втюхував жителям Совєтів по баснословним цінам.

При цьому, якщо американські автівки тих часів часто мали коробку-автомат, кондиціонер та розганялися до сотні кілометрів за хвилину, совєтські машини цим похизуватися не могли.

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