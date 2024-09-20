Якими насправді були ванні кімнати в СРСР: в TikTok висміяли "совєтское качєство" (відео)

Ці відео точно піднімуть вам настрій

У соціальній мережі TikTok віруситься новий тренд, який можна назвати "Совєтскоє качєство". Користувачі мережі публікують іронічні відео, на яких показують різні речі з часів СССР і це під слова "Ах, совєтскоє качєство, зараз такого не роблять".

"Телеграф" зробив підбірку відео з ванних кімнат, які точно піднімуть вам настрій. "Совєтскоє качєство" давно увійшло в легенди, а найбільш ностальгуючі за країною дефіциту і досі згадують про нього з нотками суму у голосі.

На кожному відео іронічно, а подеколи і з відвертим сарказмом зображене легендарне "совєтскоє качєство". Люди демонструють ванні кімнати з радянським кахлем та сантехнікою. Звісно, можна сказати, що саме через роки експлуатації кімнати виглядають настільки вбого, проте і "новенькими" вони були схожі на спартанське житло з негарною сантехнікою та однотипним кахлем, що нагадує якусь совєтську лікарню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які побутові прилади СРСР скопіював у ненависного Заходу. Совєтська влада не хотіла, щоб громадяни користувалися західною технікою, тому копіювали все, що тільки можна було скопіювати.