Матрьошку теж вкрали? Які іграшки часів СРСР виявилися скопійованими із західних (фото)

Багато іграшок СРСР були сплагіачені

Багато улюблених іграшок дітей СРСР виявилися "краденими". Більшість із них радянські розробники скопіювали з аналогів, які вигадали на Заході та в Японії.

"Телеграф" склав невеликий перелік надзвичайно популярних ігор часів СРСР, які мають "клони". Серед них є і культова матрьошка.

Nintendo Eg-26 EGG та "Електроніка ІМ 02!"

1984 року вийшла знаменита радянська гра, де вовк ловить яйця сковорідкою. Вона виявилася копією японської Nintendo Eg-26 EGG, що вийшла трьома роками раніше.

Радянська гра

Nintendo Eg-26 EGG

"Жонглер" та "Tomy Waterful ring-toss"

Ця захоплююча іграшка з однією кнопкою та водою усередині працювала за принципом насоса. Натискаючи її з різною силою, можна було регулювати потоки води і підкидати круги, що плавають усередині колби. Метою гри було нанизати якнайбільше кілець на два вертикальні штирі. Tomy Waterful ring-toss створили у 1976 році. "Жонглер" був скопійований з десятиліття раніше західного аналога в 1986-му.

Улюблений всіма "Морський бій" (вийшов 1974 року — ред.) виявився практично точною копією "Sea Devil", що вийшов чотирма роками раніше (1970-го).

Культову матрьошку теж скопіювали з японської фігурки святого буддистського Фукуруджі (Фукурума), яка була з "сюрпризом". Вона розлучалася на дві частини. Усередині неї була захована така сама фігурка менша. І таке інше. Загалом у наборі було п’ять.

Радянська дерев’яна розписна лялька з’явилася у 1890-х роках. А ось японська фігурка наприкінці 19 століття вже існувала. Саме з цієї фігурки росіяни скопіювали матрьошку, втілену в образі селянської дівчинки, незабаром охрещену в народі поширеним ім’ям Матрьошка.

Більшість фахівців підтверджують японське походження матрьошки.

Раніше "Телеграф" розповів, які побутові прилади СРСР скопіював у Заходу.