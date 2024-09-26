Підвищення податків 2024: три поради, як підприємцям адаптуватися до змін

Як правильно перерозподілити кошти при підвищенні податків

Анонсоване владою підвищення податків змусило багатьох українських підприємців замислитись, чи варто продовжувати свій бізнес. Як українським підприємцям адаптуватись до змін і продовжити рухатись до успіху в нових умовах?

Про це "Телеграф" розпитав експертку та спікерку з питань корпоративних та персональних фінансів Єлєну Шепель.

Підвищення податків в Україні

Закон про підвищення податків найімовірніше буде ухвалений вже у жовтні. Його завданням є отримання додаткових коштів на фінансування Збройних сил України. За попередніми розрахунками у 2024 році це дозволить зібрати до державного бюджету 58 млрд гривень, а в 2025 році — 137 млрд гривень. Задля цього військовий збір з усіх доходів громадян підвищать з 1,5% до 5%, що змусить роботодавців платити більший відсоток з офіційної заробітної плати працівників.

Також у планах запровадження військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи. Наразі ця група сплачує єдиний податок у розмірі 5% від доходу, а скоро до нього додасться ще 1% військового збору. Для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп військовий збір встановлюється на рівні 10% від розміру мінімальної заробітної плати на місяць. Це означає, що до кінця року розмір податку становитиме 710 гривень, а в 2025 — 800 гривень.

"Новина про підвищення податків у багатьох підприємців викликала паніку. Тож найголовніша порада: не ведіться на хайпові заголовки, які заради збільшення кількості переглядів продукують телеграм-канали та деякі медіаресурси. Видихніть і спробуйте розібратись, що конкретно змінюється для кожного виду бізнесу. Проконсультуйтесь з податковими експертами, щоб дізнатись про легальні шляхи оптимізації податкових витрат. Ваше завдання зараз — вплинути на те, на що можна вплинути. Щоб зберегти бізнес, вам доведеться вчитись перерозподіляти кошти", — каже Єлєна Шепель.

Три поради від експертки

Перша порада: постійний моніторинг і аналіз фінансів

Здійснювати постійний моніторинг та аналіз фінансів потрібно для того, щоб вчасно виявити проблему і мати можливість змінити стратегію чи зробити потрібні коригування. Подібна практика допоможе адаптувати ваш бізнес до змін.

"Щоденно відстежуйте грошові потоки та складайте фінансово-управлінський звіт під назвою PnL, адже лише він може показати чистий прибуток бізнесу. Складання звітів PnL — це не забаганка фінансових консультантів. Насамперед це потрібно бізнесмену, який хоче працювати й процвітати", — каже Єлєна Шепель.

Друга порада: створення резервного фонду

Щоб легко адаптуватись до нових податків, пережити турбулентні періоди в бізнесі та низькі сезони (час коли знижується активність ринку) — створіть резервний грошовий фонд. Для цього підприємцю потрібно формувати навички накопичення і заощадження грошей для бізнесу.

"Резервний фонд дуже схожий на персональну фінансову подушку, яка є у багатьох людей, що дбають про свою економічну безпеку і незалежність. Важливо усвідомити, що накопичувати кошти у резервний фонд потрібно постійно. І зберігати гроші слід на окремому рахунку, а не основному. Щомісяця частину грошей з чистого прибутку зараховуйте в резервний фонд. Робіть це незалежно від того як йдуть справи у бізнесі: добре чи посередньо", — пояснює Єлєна Шепель.

Третя порада: регулярний перегляд цін

Підприємці, які регулярно ведуть звіт PnL, чітко бачать маржинальний прибуток (різниця між доходами та змінними витратами — ред.). По ньому дуже легко відстежити, коли бізнес просідає через те, що зросла собівартість виробництва товарів або надання послуг.

"Подібні просідання мають служити підприємцю маячком і говорити, що прийшов час підвищити ціни, аби бізнес не ставав збитковим. Звісно просто підвищити ціну — поганий варіант. І навряд чи він спрацює, бо конкуренція на ринку зростає. Залучіть відділ маркетингу, щоб вигадати додаткові цінності вашого продукту. Проявіть креативність, щоб обгрунтувати збільшення ціни. У скрутні часи не можна опускати руки. Потрібно працювати над тим, щоб ваш колектив перетворився на одну команду. Розкрийте ключовим працівникам реальні дані про прибутковість бізнесу. Ваша відкритість допоможе команді згуртуватись, щоб йти до загальної мети — створення прибуткового бізнесу", — радить Єлєна Шепель.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому у вас немає грошей. Чотири блоки, які заважають людям розбагатіти.