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Повышение налогов 2024: три совета, как предпринимателям адаптироваться к переменам

Автор
Галина Струс
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Уже в октябре в Украине могут вырасти налоги Новость обновлена 26 сентября 2024, 06:32
Уже в октябре в Украине могут вырасти налоги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Как правильно перераспределить средства при повышении налогов

Анонсированное властями повышение налогов заставило многих украинских предпринимателей задуматься, стоит ли продолжать свой бизнес. Как украинским предпринимателям адаптироваться к изменениям и продолжать двигаться к успеху в новых условиях?

Об этом "Телеграф" расспросил эксперта и спикера по вопросам корпоративных и персональных финансов Елену Шепель.

Повышение налогов в Украине

Закон о повышении налогов вероятнее всего будет принят уже в октябре. Его задача – получение дополнительных средств на финансирование Вооруженных сил Украины. По предварительным расчетам в 2024 году это позволит собрать в государственный бюджет 58 млрд. гривен, а в 2025 году — 137 млрд. гривен. Для этого военный сбор по всем доходам граждан повысят с 1,5% до 5%, что заставит работодателей платить больший процент с официальной заработной платы работников.

Также в планах введения военного сбора в размере 1% дохода для плательщиков единого налога третьей группы. В настоящее время эта группа уплачивает единый налог в размере 5% от дохода, а в скором времени к нему прибавится еще 1% военного сбора. Для плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп военный сбор устанавливается на уровне 10% от размера минимальной заработной платы в месяц. Это означает, что до конца года размер налога будет составлять 710 гривен, а в 2025 – 800 гривен.

"Новость о повышении налогов у многих предпринимателей вызвала панику. Так что самый главный совет: не ведитесь на хайповые заголовки, которые ради увеличения количества просмотров продуцируют телеграмм-каналы и некоторые медиаресурсы. Выдохните и попробуйте разобраться, что конкретно меняется для каждого вида бизнеса. Проконсультируйтесь с налоговыми экспертами, чтобы узнать легальные пути оптимизации налоговых расходов. Ваша задача сейчас — повлиять на то, на что можно повлиять. Чтобы сохранить бизнес, вам придется учиться перераспределять средства", — говорит Елена Шепель.

Три совета от эксперта

Первый совет: постоянный мониторинг и анализ финансов

Осуществлять постоянный мониторинг и анализ финансов необходимо для того, чтобы вовремя выявить проблему и иметь возможность изменить стратегию или сделать необходимые корректировки. Подобная практика поможет адаптировать ваш бизнес к переменам.

"Ежедневно отслеживайте денежные потоки и составляйте финансово-управленческий отчет под названием PnL, ведь только он может показать чистую прибыль бизнеса. Составление отчетов PnL — это не прихоть финансовых консультантов. В первую очередь это нужно бизнесмену, который хочет работать и преуспевать", — говорит Елена Шепель. .

Второй совет: создание резервного фонда

Чтобы легко адаптироваться к новым налогам, пережить турбулентные периоды в бизнесе и низкие сезоны (время, когда снижается активность рынка), создайте резервный денежный фонд. Для этого предпринимателю нужно формировать навыки накопления и сбережения денег для бизнеса.

"Резервный фонд очень похож на персональную финансовую подушку, которая есть у многих людей, заботящихся о своей экономической безопасности и независимости. Важно осознать, что накапливать средства в резервный фонд нужно постоянно. И хранить деньги следует на отдельном счете, а не в основном. Ежемесячно часть денег из чистой прибыли зачисляйте в резервный фонд. Делайте это независимо от того, как обстоят дела в бизнесе: хорошо или посредственно", — объясняет Елена Шепель.

Третий совет: регулярный пересмотр цен

Предприниматели, регулярно ведущие отчет PnL, четко видят маржинальную прибыль (разница между доходами и переменными расходами — ред.). По нему очень легко отследить, когда бизнес проседает из-за возросшей себестоимости производства товаров или оказания услуг.

"Подобные проседания должны служить предпринимателю маячком и говорить, что пришло время повысить цены, чтобы бизнес не становился убыточным. Конечно, просто повысить цену — плохой вариант. И вряд ли он сработает, потому что конкуренция на рынке растет. Привлеките отдел маркетинга, чтобы придумать дополнительные ценности вашего продукта. Проявите креативность, чтобы доказать увеличение цены. В трудные времена нельзя опускать руки. Нужно работать над тем, чтобы ваш коллектив превратился в одну команду. Раскройте ключевым работникам реальные данные о прибыльности бизнеса. Ваша открытость поможет команде сплотиться, чтобы идти к общей цели – созданию прибыльного бизнеса", — советует Елена Шепель.

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#Налоги #Военный сбор #Повышение налогов