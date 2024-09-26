Повышение налогов 2024: три совета, как предпринимателям адаптироваться к переменам

Как правильно перераспределить средства при повышении налогов

Анонсированное властями повышение налогов заставило многих украинских предпринимателей задуматься, стоит ли продолжать свой бизнес. Как украинским предпринимателям адаптироваться к изменениям и продолжать двигаться к успеху в новых условиях?

Об этом "Телеграф" расспросил эксперта и спикера по вопросам корпоративных и персональных финансов Елену Шепель.

Повышение налогов в Украине

Закон о повышении налогов вероятнее всего будет принят уже в октябре. Его задача – получение дополнительных средств на финансирование Вооруженных сил Украины. По предварительным расчетам в 2024 году это позволит собрать в государственный бюджет 58 млрд. гривен, а в 2025 году — 137 млрд. гривен. Для этого военный сбор по всем доходам граждан повысят с 1,5% до 5%, что заставит работодателей платить больший процент с официальной заработной платы работников.

Также в планах введения военного сбора в размере 1% дохода для плательщиков единого налога третьей группы. В настоящее время эта группа уплачивает единый налог в размере 5% от дохода, а в скором времени к нему прибавится еще 1% военного сбора. Для плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп военный сбор устанавливается на уровне 10% от размера минимальной заработной платы в месяц. Это означает, что до конца года размер налога будет составлять 710 гривен, а в 2025 – 800 гривен.

"Новость о повышении налогов у многих предпринимателей вызвала панику. Так что самый главный совет: не ведитесь на хайповые заголовки, которые ради увеличения количества просмотров продуцируют телеграмм-каналы и некоторые медиаресурсы. Выдохните и попробуйте разобраться, что конкретно меняется для каждого вида бизнеса. Проконсультируйтесь с налоговыми экспертами, чтобы узнать легальные пути оптимизации налоговых расходов. Ваша задача сейчас — повлиять на то, на что можно повлиять. Чтобы сохранить бизнес, вам придется учиться перераспределять средства", — говорит Елена Шепель.

Три совета от эксперта

Первый совет: постоянный мониторинг и анализ финансов

Осуществлять постоянный мониторинг и анализ финансов необходимо для того, чтобы вовремя выявить проблему и иметь возможность изменить стратегию или сделать необходимые корректировки. Подобная практика поможет адаптировать ваш бизнес к переменам.

"Ежедневно отслеживайте денежные потоки и составляйте финансово-управленческий отчет под названием PnL, ведь только он может показать чистую прибыль бизнеса. Составление отчетов PnL — это не прихоть финансовых консультантов. В первую очередь это нужно бизнесмену, который хочет работать и преуспевать", — говорит Елена Шепель. .

Второй совет: создание резервного фонда

Чтобы легко адаптироваться к новым налогам, пережить турбулентные периоды в бизнесе и низкие сезоны (время, когда снижается активность рынка), создайте резервный денежный фонд. Для этого предпринимателю нужно формировать навыки накопления и сбережения денег для бизнеса.

"Резервный фонд очень похож на персональную финансовую подушку, которая есть у многих людей, заботящихся о своей экономической безопасности и независимости. Важно осознать, что накапливать средства в резервный фонд нужно постоянно. И хранить деньги следует на отдельном счете, а не в основном. Ежемесячно часть денег из чистой прибыли зачисляйте в резервный фонд. Делайте это независимо от того, как обстоят дела в бизнесе: хорошо или посредственно", — объясняет Елена Шепель.

Третий совет: регулярный пересмотр цен

Предприниматели, регулярно ведущие отчет PnL, четко видят маржинальную прибыль (разница между доходами и переменными расходами — ред.). По нему очень легко отследить, когда бизнес проседает из-за возросшей себестоимости производства товаров или оказания услуг.

"Подобные проседания должны служить предпринимателю маячком и говорить, что пришло время повысить цены, чтобы бизнес не становился убыточным. Конечно, просто повысить цену — плохой вариант. И вряд ли он сработает, потому что конкуренция на рынке растет. Привлеките отдел маркетинга, чтобы придумать дополнительные ценности вашего продукта. Проявите креативность, чтобы доказать увеличение цены. В трудные времена нельзя опускать руки. Нужно работать над тем, чтобы ваш коллектив превратился в одну команду. Раскройте ключевым работникам реальные данные о прибыльности бизнеса. Ваша открытость поможет команде сплотиться, чтобы идти к общей цели – созданию прибыльного бизнеса", — советует Елена Шепель.

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