Чи вплине підвищення податків на заплати та соцвиплати

Уряд зробив найлегше — заліз в гаманець українців

В Україні буде збільшення зарплат та соціальних виплат, і це не залежить від ймовірного зростання податків вже з жовтня 2024 року. Проте є люди, яких індексація не торкнеться.

Про це заявив нардеп Павло Бакунець в ефірі День.LIVE. За його словами, зарплати вчителя, освітянина та лікаря — не соціальна виплата, тому її можна підіймати, шукаючи кошти в поглиблених податках в Україні.

"Індексація зарплат та соціальні виплати будуть, оскільки нам різні міжнародні партнери дають кошти. Наш уряд, не погоджуючи це з Верховною Радою, підписує різні меморандуми, зокрема, щоби не підіймати соціальні виплати", — каже Бакунець.

Він наголосив, що підняття податків найближчим часом вплине на певні виплати. У цьому питанні уряд зробив найлегше — заліз до гаманця кожного українця.

"Військовий збір підіймають з півтора на 5% для всіх. Тобто, якщо людина отримує 10-12 тисяч гривень на руки і сьогодні вона платить 150 гривень військового збору, то прийдеться платити 500. Для ФОПів, перша-друга група, яких є найбільше в нашій країні, також зросте податок", — додав нардеп.

Бакунець наголошує, що це підвищення ще не прийнято, адже було лише одне голосування Ради, але скоріш за все основні відсотки та зміни будуть прийняті. Тобто ФОПи платитимуть в Україні від 800 грн військового збору.

Водночас, за словами нардепа, Уряду ще слід залізти і в митницю, і в підприємства азартних ігор, де не так чесно сплачують усі податки.

Раніше "Телеграф" писав, що експерт розповів, хто заплатить за збільшення податків.