Податки в Україні хочуть підвищити "заднім числом": як це можливо

Крім населення підвищений податок платитимуть банки

Мінфін пропонуватиме підвищити податки "заднім числом" з 1 жовтня. Податковий Комітет Верховної Ради вже прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроекту.

Крім населення підвищений податок платитимуть банки. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в своєму Telegram.

"Мінфін: будуть пропонувати впровадження підвищення податків "заднім числом" з 01 жовтня. А приймемо закон десь в середині жовтня в кращому випадку", — написав нардеп.

Він також пояснив, що ці податкові зміни принесуть 58 млрд гривень у 2024 році та 137 млрд гривень в наступному.

Комітет рекомендував ухвалити законопроект, підготовлений у новій редакції у такому вигляді:

▪ Підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

▪ Збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

▪️ авансові внески на АЗС;

▪️ 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

▪️ 25% прибутку на фінустанови;

▪️ помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання);

▪️ 50% податку на прибуток банків у 2024 році.

Нагадаємо, Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Документ визначає головні фінансові показники країни на наступний рік з урахуванням воєнного стану. Доходи загального фонду без трансфертів і грантів становитимуть 2 трлн грн. Видатки сягнуть 3,64 трлн грн. На сектор безпеки та оборони передбачено виділити 2,22 трлн грн, що становить 26,3% від ВВП.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, які зміни передбачає запропонований проєкт закону щодо податків. Він стосується не тільки бізнесу, а й фізичних осіб.