Робили пародії і навіть змінювалися ролями: як у СРСР святкували День вчителя

Зазвичай у школах цю подію відзначали раніше, оскільки саме свято завжди випадало на вихідний день

Святкувати День вчителя у школах вперше вирішили ще у Радянському Союзі у 1965 році. Свято вирішили відзначати першої неділі жовтня. У ті часи були певні традиції, присвячені цьому дню, а деякі з них дожили й до нашого часу.

Після проголошення незалежності нашої країни святкування було встановлено указом президента у 1994 році. "Телеграф" розповідає історію виникнення Дня вчителя, посилаючись на інформацію із відкритих джерел.

Зазвичай це свято відзначають у школах у п’ятницю, оскільки неділя не навчальний день. Радянські школярі йшли на уроки з квітами та в ошатному одязі: хлопчики у білих сорочках, дівчатка у білих фартухах з великими білими бантами.

Також діти кабінети прикрашали саморобними стінгазетами та повітряними кулями. Нерідко під час уроків чи після були імпровізовані виступи учнів. Одні робили пародії та сценки із життя своїх вчителів.

До речі, цього дня у деяких школах проводили день самоврядування, коли учні міняються з учителями місцями. Це шанс для кожного учня спробувати себе у ролі вчителя.

Можна зауважити, що ці традиції дійшли й до нашого часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна було купити в Радянському Союзі лише за одну монету.