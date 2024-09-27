День вчителя 2024: дата свята та коли вітати педагогів

Стала відома дата, коли у 2024 році відзначається День вчителя

Щороку в Україні відзначається День учителя. Свято також має більш офіційну назву — День працівників освіти. Цього дня прийнято вітати вчителів та дякувати їм за непросту роботу з дітьми.

В Україні День вчителя було заснований указом Президента у 1994 році та має плаваючу дату — першу неділю жовтня. У 2024 році це свято припадає на неділю 6 жовтня. Проте, як відомо, вчителів зазвичай вітають напередодні свята — у п’ятницю (4 жовтня).

Треба сказати, що є також Міжнародний день вчителя. І його дата не плаваюча — це свято щороку відзначається 5 жовтня. Міжнародний день вчителя було проголошено міжнародною організацією ЮНЕСКО у 1994 році. Метою свята є привернути увагу до непростої праці працівників шкільної освіти.

На День вчителя в українських школах є традиція влаштовувати так званий "день самоврядування". Це коли всі повноваження щодо проведення уроків передають старшокласникам, а вчителям дають змогу відпочити. У День вчителя також проводять святкові лінійки, школярі та їхні батьки вітають своїх вчителів із професійним святом та дарують символічні подарунки дякуючи за роботу.

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