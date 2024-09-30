Ви будете здивовані: що можна було купити на одну монету в СРСР

Ціни та купівельна спроможність рубля змінювалися залежно від періоду

У часи Радянського Союзу один рубль мав значну купівельну спроможність, і за нього можна було придбати різноманітні товари та послуги. Ціни на товари були зафіксовані, що дозволяло громадянам планувати свої витрати на тривалий період.

"Телеграф" розповість на прикладах, що можна було купити за один рубль у різні періоди існування СРСР. Ця сума стосується різних сфер життя.

Продукти харчування:

Батон хліба – близько 20 копійок, тобто за один рубль можна було купити 5 батонів.

– близько 20 копійок, тобто за один рубль можна було купити 5 батонів. Молоко – 1 літр коштував близько 28 копійок, тобто можна було купити приблизно 3 літри.

– 1 літр коштував близько 28 копійок, тобто можна було купити приблизно 3 літри. Кілограм картоплі – ціна варіювалася в межах 10-15 копійок, тому за рубль можна було придбати 6-7 кг.

– ціна варіювалася в межах 10-15 копійок, тому за рубль можна було придбати 6-7 кг. Морозиво – залежно від виду, коштувало від 10 до 20 копійок, тобто на рубль можна було купити 5-10 порцій морозива.

Транспорт:

Квиток на трамвай або тролейбус – близько 5 копійок, що дозволяло зробити 20 поїздок.

– близько 5 копійок, що дозволяло зробити 20 поїздок. Проїзд у метро – зазвичай коштував 5-10 копійок.

Кінотеатр:

Квиток у кіно – залежно від міста та часу, міг коштувати від 25 до 50 копійок, тому на один рубль можна було відвідати кіно двічі або тричі.

Життєво необхідні товари:

Поштова марка для відправки листа – 4 копійки, тобто за рубль можна було надіслати 25 листів.

– 4 копійки, тобто за рубль можна було надіслати 25 листів. Зошит – коштував приблизно 10 копійок, що дозволяло купити 10 зошитів на рубль.

Побутові товари:

Сірники – одна коробка коштувала менше копійки, тому за рубль можна було купити величезну кількість коробок сірників.

– одна коробка коштувала менше копійки, тому за рубль можна було купити величезну кількість коробок сірників. Сіль – 10 копійок за кілограм, тобто 10 кг за рубль.

Комунальні послуги:

За один рубль можна було оплатити частину комунальних послуг, наприклад, місячну абонплату за телефон, яка коштувала близько 2-3 рублів.

Важливо пам'ятати, що ціни та купівельна спроможність рубля змінювалися залежно від періоду СРСР, регіону та економічних умов. Проте навіть один рубль дозволяв купити багато основних товарів і послуг, що забезпечувало базові потреби громадян.

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