Скарби з бабусиного серванту: який посуд з СРСР можна продати за тисячі гривень

Такий посуд ще зберігся у багатьох у коморах

Деякі продукти, які зараз можна купити у кожному супермаркеті, в СРСР були дефіцитом, але деякі речі часів Радянського Союзу сьогодні можна дорого продати. Ціни сягають 20 тисяч.

"Телеграф" розповідає, який посуд із бабусиного серванту продається за тисячі гривень. Така ще збереглася у багатьох домах.

На сайтах продажів за чималі гроші пропонують сервізи, чашки, склянки, салатниці, що були виготовлені в Радянському Союзі. Один із сервізів продається за 20 000 тисяч гривень, також дорого просять за самовари.

Так, керамічний електросамовар продається за 11 999 гривень. Продавець зазначає, що він присвячений 40-річчю перемоги СРСР у Другій світовій війні та був виготовлений у 1985 році. Самовар абсолютно новий та не був у використанні.

Самовар з латуні, виготовлений у 1990 році, коштує 7 990 гривень. Це електричний самовар на 3 літри. Над краном — герб російського міста Тула та напис "Тула". Його ціна в СРСР була — 47 рублів.

За керамічну салатницю радянського періоду ручної роботи в античному стилі просять 6 000 гривень. Вона також не використовувалася.

Дорого коштують і сервізи, які багато хто пам’ятає з дитинства, саме з таких наші бабусі напували нас чаєм. Ціни стартують аж від 20 000 гривень. Також продають святкову склянку радянського виробництва за 1 300 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, які радянські іграшки можна продати за десятки тисяч гривень. Можливо, у багатьох вони можуть ще припадати пилом в коморах і сараях.