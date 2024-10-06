Делали пародии и даже менялись ролями: как в СССР праздновали День учителя

Обычно в школах это событие отмечали раньше, поскольку сам праздник всегда выпадал на выходной день

Праздновать День учителя в школах впервые решили еще в Советском Союзе в 1965 году. Праздник решили отмечать в первое воскресенье октября. В те времена были определенные традиции, приуроченные к этому дню, а некоторые из них дожили и до нашего времени

После провозглашения независимости нашей страны празднование было установлено указом президента в 1994 году. "Телеграф" рассказывает историю возникновения Дня учителя, ссылаясь на информацию из открытых источников.

Стоит отметить, что обычно этот праздник отмечают в школах в пятницу, поскольку воскресенье не учебный день. Советские школьники шли на уроки с цветами и в нарядной одежде: мальчики в белых рубашках, девочки в белых передниках с большими белыми бантами.

Также дети кабинеты украшали самодельными стенгазетами и воздушными шарами. Нередко на уроках или после были импровизированные выступления учеников. Одни делали пародии и сценки из жизни своих учителей.

К слову, в этот день в некоторых школах проводили день самоуправления, когда ученики меняются с учителями местами. Это шанс для каждого ученика попробовать себя в роли учителя.

Можно заметить, что эти же традиции дошли и до нашего времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что можно было купить в Советском Союзе всего за одну монету.