Свині одужають за лічені дні: фермерка розповіла, що допоможе при типових "зимових" хворобах

Догляд за свинями взимку може перетворитися на складне завдання для недосвідчених господарів

Багато українців, які живуть у селах чи приватних садибах міст, тримають свиней, щоб мати додатковий дохід або повністю забезпечувати себе м’ясом. Та з настанням холодів утримання цих тварин може перетворитися на справжній виклик.

Зміна умов утримання та харчування, а також зниження імунітету сприяють спалахам хвороб. Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталія Черванчук з Вінниччини, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж.

Що треба знати

М'ясо тварин, хворих на рожу, людям їсти небезпечно

Збудник хвороби зберігає життєздатність у морози

Отруєння свиней спричиняють поганий корм або частки залишків засобу проти гризунів

Фермерка зазначила, що у тварин, яких вона вирощує, було бактеріальне захворювання рожа, одним із проявів якої є плямисті висипання на шкірі. М'ясо хворих свиней не можна вживати в їжу, оскільки існує ризик інфікування людини. Збудник хвороби досить витривалий й не гине навіть при температурі до -15 градусів. Через 4-5 днів після прояву симптомів тварина гине, якщо не отримає необхідне лікування. Лікують свиней, які захворіли на рожу, антибіотиками.

Поросята на прогулянці

Також, як зазначила фермерка, свині, які вважаються невибагливими тваринами, можуть споживати практично усе, що їм дають. Але саме їхня "всеїдність" може призвести до отруєння тварини. До нездужання тваринок можуть призвести неякісний чи зіпсований корм, надлишки солі у раціоні, отрута, яку притягнули з собою у свинарник миші чи пацюки.

У випадку отруєння найкраще буде викликати ветеринара, який огляне тварину та призначить антидот. Якщо ж отруєння виявилося "легким", як це сталося з "підопічними" фермерки, може допомогти ін'єкція глюкози, яка застосовується як для лікування інтоксикацій, так і для підтримки знесиленого організму.

"Ну, саме найшвидше — це глюкозу. Це купили глюкозу, ввели", — поділилася досвідом Наталія Черванчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що навіть звичайна сира картопля як основний корм може стати причиною отруєння свині.