"Квартал 95" закінчився? Учасники студії створили нову компанію через гучний скандал

Директором нового "Кварталу" залишилась Пікалова

Учасники студії "Квартал 95" зареєстрували нову компанію "Квартал ЮА". Це сталося після гучного скандалу зі співвласником студії Тимуром Міндічем, якого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює у ​​відмиванні грошей та корупції в енергетичній сфері.

Що треба знати:

Компанію "Квартал ЮА" зареєстрували 11 листопада, а обшуки у Міндіча проходили 10 листопада

Серед засновників нового "Кварталу" і Кошовий, і Шефір, і Пікалова

В студії вже прокоментували цю подію

За даними порталу YouControl, 11 листопада з'явився "Квартал ЮА". Директором нового підприємства вказана Ірина Пікалова. Стартовий капітал нового "Кварталу" 1 млн грн.

При цьому головний бенефіціар новоствореної фірми — Сергій Шефір. Серед засновників: Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%) і Олександр Пікалов (7%).

З'явився Квартал ЮА

Як передає "Детектор медіа" в "Кварталі" вже прокоментували появу нового підприємства: "До складу її засновників входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією".

Директор нового Кварталу Пікалова

Цим коментарем компанія підтвердила те, що на це рішення вплинуло розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Міндіч фігурує у справі "Мідас", його вже оголосили у розшуку, адже він встиг виїхати за кордон за кілька годин до початку обшуків.

Зауважимо, що серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

