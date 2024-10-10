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Так не должно быть: эти установки из детства обрекают на вечную бедность

Автор
Катерина Любимова
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Какие установки из детства мешают достичь успеха
Какие установки из детства мешают достичь успеха. Фото Freepik

Нужно избавляться от привычек, формирующих психологию бедности

Многие люди с низким уровнем доходом мечтают вырваться из бедности, но часто не осознают, что некоторые привычки мешают им достичь успеха. Более того, установки, навязанные в детстве, могут неосознанно влиять на финансовые решения, обрекая человека на нищету во взрослой жизни.

В материале Ukr.Media перечислили эти негативные установки, которые способны сформировать психологию бедности у человека и перекрыть путь к финансовой стабильности. От таких барьеров нужно срочно избавляться.

Какие установки из детства мешают разбогатеть

Вечное "нет денег"

Установка "денег нет", привитая в детстве, часто формирует у человека ощущение постоянного дефицита ресурсов и безысходности. В семьях, где регулярно обсуждалась нехватка денег, дети усваивают, что деньги — это что-то труднодоступное и их всегда будет недостаточно. Более того, человек будет считать, что без огромного капитала он не будет ни на что способен. Такая установка может порождать страх перед тратами, ограничивать желание рисковать и стремиться к большему, создавая в сознании барьер к финансовому росту.

"Не жили богато, не стоит и начинать"

Такая фраза могла родителями использоваться в шутку, но могла оставить и свой отпечаток на психике ребенка. Такая установка отражает глубокое убеждение, что богатство и финансовое благополучие не для "простых людей". Это мышление зачастую формируется в семьях, где любые попытки улучшить материальное положение воспринимались как бесполезные или даже опасные. Во взрослой жизни такая установка может проявляться в нежелании стремиться к большим доходам, искать новые возможности или менять привычный уклад жизни.

"Здесь ничего твоего нет, вот заработаешь — будет"

Эта установка формируется в детстве, когда ребенок часто слышит, что вещи, которыми он пользуется, не принадлежат ему, а лишь предоставлены родителями. Такое восприятие может создать у человека чувство зависимости и недоверия к собственным достижениям. Во взрослой жизни эта установка проявляется как заниженная самооценка и ощущение, что для получения чего-то ценного нужно пройти сложный и долгий путь, прежде чем заслужить успех.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырваться из нищеты. Мы поделились полезными советами.

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#Финансы #Бедность