Росіяни штурмують Покровськ: чи стане місто плацдармом для прориву на Дніпропетровщину

ЗСУ ліквідували Добропільський виступ і "зачистка" триває

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ і Мирноград на Донеччині не для того, щоб звідти наступати на Дніпропетровщину. У ворога інші – більш далекосяжні цілі на Сході України.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів військовий експерт і керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Він пояснив стратегічний задум росіян.

На його думку, Покровськ і Дніпропетровщина — не самоціль росіян. Річ у тім, що місто забезпечує фланг всієї оборони на північ і прикриває Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. Тому росіяни штурмують Роденське, щоб обійти Покровськ з півночі і вдарити на Добропілля, охопити Костянтинівку і зруйнувати нашу організацію військ.

— А далі пішло: [захоплюють] Краматорськ на півдні, Лиман — на півночі, відрізають сіверський виступ і Путіну доповідають, що все класно. Тільки у них цей план вже півтора роки, і що? Поки нічого. Так, ситуація в Покровську, в Мирнограді дуже складна — і для нас, і для противника, — каже військовий експерт.

За його словами, про це свідчить те, що у спробі просунутися на північ від Покровська росіяни кидають оперативні резерви (особовий склад, боєприпаси, матеріальні ресурси), призначені для розвитку успіху — охоплення Костянтинівки, виходу на Краматорськ.

— Зараз питання в тому, чи варто втримувати Мирноград. Бо з одного боку, це — форпост наших військ на Сході. Якщо ситуація в Покровську буде погіршуватись, то Мирноград дійсно може опинитись в оточенні. Можна вивести підрозділи, які обороняють Мирноград, на рубежі Покровська. З одного боку, це просування по фронту противника, і як воно вплине на оборону, складно сказати. Але з іншого, — це підкріплення для флангів "південь-північ", де найскладніша ситуація для наших оборонців,— пояснює керівник безпекових програм.

Карта Покровська, Мирнограда і Родинського / x.com/Pouletvolant3

Однак він нагадує, що є бригади та корпуси, які ліквідували Добропільський виступ і добивають залишки ворога.

— Вони продовжують битись. Сирський доповів, що ми Добропільський виступ ліквідували, але очевидно там "зачистка" продовжується. І природній напрямок руху цих бригад, корпусів, — у фланг "клешні" 51-й армії противника, яка намагається охопити Покровськ із півночі, — каже експерт.

Якщо наші війська досягнуть успіху, тоді росіяни на північ від Покровська (Роденське і далі) опиняються в оточенні. Тому все дуже складно і дуже важко. А він [ворог], по-моєму, грає не в ті ворота, — підсумував Павло Лакійчук.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", як ЗСУ під Покровськом відрізають ворогу "клешню".