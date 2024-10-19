Навіщо в СРСР ціну вибивали прямо на товарах

Тотальний контроль був і у крамницях

У СРСР існувало багато дивних стереотипів та принципів, і до сьогодні деякі з них викликають питання. Так, не всі знають, чому в радянські часи ціну вибивали прямо на товарах, а не вішали цінники, як зараз.

"Телеграф" розповість про кілька причин, які на це вплинули. За часів СРСР кожен товар мав вибиту ціну, що стосувалось і зошитів, і молока, і навіть шаф та меблів.

Опираючись на жорстокі порядки радянського періоду, можна дійти висновку, що велику роль у цьому відіграла економічна складова. У СРСР держава пильно контролювала та регулювала виробництво та розподіл товарів. Тому вибивання цін прямо на товарі було частиною цієї системи, дозволяючи державі регулювати попит і пропозицію на ринку.

Таким чином влада намагалася уникнути спекуляцій і підвищення цін на ці товари. До того ж певну роль відігравало і досягнення соціальної рівності коштом цього.

В радянські часи вважали, що фіксація цін на товари сприяла зменшенню нерівності, бо всі громадяни могли дозволити собі однакові товари за однаковою ціною, незалежно від їх соціального статусу.

Ще однією з причин був контроль інформації, адже держава могла спеціально занижувати ціни чи завищувати їх, створюючи таким чином, штучний попит. Тобто, якщо якийсь товар в СРСР був в дефіциті, а влада намагалась це не показувати, вона ставила на цього захмарну ціну. Так люди купували його менше.

До того ж в СРСР не було такої кількості крамниць і виробників, тому конкуренція навіть в ціні не існувала.

Зауважимо, що ціну на товарах вибивали одразу на заводах, це мотивувало продавців реалізувати товар до приходу нової партії по новій ціні.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо в СРСР варили джинси і чому вони були таким дефіцитом.