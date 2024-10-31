ТОП-5 найпопулярніших меблів СРСР, за якими стояли черги (фото)

Деякі з них й досі є в квартирах

У радянські часи дефіцит стосувався усього, а особливо меблів та побутового приладдя. Саме тому деякі шафи чи столи вважались розкішшю, і за ними стояли довжелезні черги.

"Телеграф" розповість про найпопулярніші радянські меблі, які хотіли мати усі. У цьому переліку не обійшлось без відомого стола-книжки.

Шафа "Хельга"

Вона схожа на типову радянську шафу-стінку. Проте, аналізуючи назву, легко визначити, що її виробляли в Німеччині в 50-60-х роках. Вже згодом СРСР викупило ліценцію і почало робити свою "Хельгу". Це була універсальна шафа, в якій можна було зберігати посуд та одяг, і на той час вважалася досить місткою.

Стіл-книжка або "Аполлон"

Цей предмет меблів був найпопулярнішим у СРСР, його й досі можна знайти в деяких квартирах. Цей розкладний стіл, на перший погляд, схожий на якусь дивну тумбочку. Але його фішка в тому, що він легко розкладався у досить великий стіл. Саме через це його прозвали книжкою або "Аполлоном, який розправляє крила". Найбільша його перевага – компактність, адже у маленьких радянських квартирах великі меблі просто нікуди було ставити.

Трельяж із трьома дзеркалами

Наявність великих дзеркал в СРСР — розкіш, а мати щось на кшталт туалетного столика — подвійна розкіш. Саме тому за такими трельяжами "полювало" багато модниць. Нікого не зупиняли його великі габарити, які часто не дозволяли поставити трельяж у спальні, тому він, бувало, красувався у вітальні чи коридорі.

Крісло-ліжко

Це ще одна універсальна річ СРСР, яка легким рухом руки перетворювалась з крісла на одномісне ліжко. Для маленьких радянських квартирок те, що треба.

Шафа-стінка

Ця шафа могла займати добру половину кімнати. Купити цей величезний предмет меблів було непросто. Люди записувалися в кількамісячні черги. Ще й при зарплаті в 100-120 рублів "стінка" коштувала понад 1000 рублів. Проте наразі вона або її частина є майже в кожній радянській квартирі.

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