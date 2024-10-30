Мода циклічна: популярний сервіз з СРСР повернувся на полиці магазину, як він виглядає (відео)

Коментатори не дуже оцінили товар

Здавалось би часи СРСР давно минули, проте мода циклічна і на полиці магазинів повертається популярний за часів Радянщини посуд, який був у кожної родини. Мова йде про сервіз з рибками.

Про це "Телеграф" дізнався з відео, яке опублікували у Тік Ток. Дівчина показала, як він виглядає.

На опублікованих кадрах помітно, що рибка майже не змінила своєї форми, проте стала меншою та не такого синього відтінку, яка була в СРСР. Також до цієї посудини раніше додавались і чарки, втім в оновленій версії їх не було.

Для чого саме має використовуватись цей посуд невідомо. Втім любителі вінтажу обовʼязково знайдуть йому застосування.

Авторка відео під відео пожартувала, що використовуватиме його для напоїв з кави.

Під відео дівчини люди відреагували на оновлення популярного набору. В коментарях українці почали жартувати. Декому ця ідея взагалі не зайшла, а хтось навпаки поностальгував за минулим.

Додамо, що за часів СРСР більшість сімей мало однакові порцелянові сервізи, в народі їх ще називали "Рибки". Зазвичай набір просто стояв в серванті, як прикраса і більше ніяк не використовувався. Натомість мало хто навіть тоді здогадувався про його справжнє призначення. У складі набору – великий порцеляновий короп і шість "мальків". Короп є графином – посудом для зберігання вина або інших алкогольних напоїв. Його обсяг складає 700 мл. Маленькі рибки є стопками, в які поміщається близько 30 мл рідини.

Цей набір для пиття алкоголю належить авторству грузинського художника-кераміста, на ім'я Барамідзе Абесалом Давидович, що проживав у Ризі. Графин у формі риби він представив у 1950 році. Хоча фото сервізу Барамідзе не збереглися, відомо, що посуд був виготовлений в білому і золотому кольорах.

Сервіз під назвою "Сімейство коропів" випускали у різних кольорах, найчастіше це був посуд біло-червоного і біло-синього кольорів. Його протягом майже 30 років продавали в магазинах по всьому Радянському Союзу. Ціна графина складала 2 рублі 55 копійок, кожної стопки — 50 копійок.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо насправді у СРСР робили дитячі ласощі з додаванням крові бика.