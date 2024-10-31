ТОП-5 самой популярной мебели СССР, за которой стояли очереди (фото)

Некоторые из них до сих пор есть в квартирах

В советские времена дефицит касался всего, особенно мебели и бытовых принадлежностей. Именно поэтому некоторые шкафы или столы считались роскошью, и за ними стояли длинные очереди.

"Телеграф" расскажет о самой популярной советской мебели, которую хотели иметь все. В этом списке не обошлось без известного стола-книжки.

Шкаф "Хельга"

Он похож на типичный советский шкаф-стенку. Однако, анализируя название, легко определить, что его производили в Германии в 50-60-х годах. Уже впоследствии СССР выкупил лицензию и начал делать свою "Хельгу". Это был универсальный шкаф, в котором можно было хранить посуду и одежду, и в то время считался достаточно вместительным.

Стол-книжка или "Аполлон"

Этот предмет мебели был самым популярным в СССР, его до сих пор можно найти в некоторых квартирах. Этот раскладной стол, на первый взгляд, похож на странную тумбочку. Но его фишка в том, что он легко раскладывался в достаточно большой стол. Именно поэтому его прозвали книгой или "Аполлоном, который расправляет крылья". Самое большое его преимущество – компактность, ведь в маленьких советских квартирах большую мебель просто некуда было ставить.

Трельяж с тремя зеркалами

Наличие больших зеркал в СССР – роскошь, а иметь что-то вроде туалетного столика – двойная роскошь. Именно поэтому за такими трельяжами "охотились" многие модницы. Никого не останавливали его большие габариты, часто не позволявшие поставить трельяж в спальне, поэтому он, бывало, красовался в гостиной или коридоре.

Кресло-кровать

Это еще одна универсальная вещь СССР, которая легким движением руки превращалась из кресла в одноместную кровать. Для маленьких советских квартирок то, что нужно.

Шкаф-стенка

Этот шкаф мог занимать добрую половину комнаты. Купить этот огромный предмет мебели было непросто. Люди записывались за несколько месяцев в очередь. Еще и при зарплате в 100-120 рублей "стенка" стоила более 1000 рублей. Однако сейчас она или ее часть есть почти в каждой советской квартире.

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