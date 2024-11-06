Якщо живете від зарплати до зарплати: як правильно заощаджувати гроші
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Слідкуйте за своїми витратами й не робіть імпульсивних покупок
Невеликий дохід — це ще не причина, чому у вас немає коштів. Річ у тім, що ви можете просто неправильно ними розпоряджатися, потрапляючи в борги та кредити.
Щоб не страждати від браку коштів, треба зрозуміти, на що треба припинити їх витрачати та на чому слід заощадити. "Телеграф" поділиться кількома важливими порадами.
- Плануйте бюджет від А до Я: оренда квартири, комунальні послуги, транспорт, харчування. Ви повинні чітко розуміти, скільки коштів і нащо витрачаєте. Це допоможе уникнути імпульсивних покупок, адже ви ще двічі подумаєте, чи варто витрачати останні кошти на брендовий одяг чи інші не надто потрібні речі.
- Виробіть звичку відкладати певний відсоток від зарплатні, хоча б 10%. За місяць це може бути зовсім невелика сума, однак за рік і більше, ви зможете накопичити чимало.
- Мати шкідливі звички — не просто губить ваше здоров'я, а й створює діру в бюджеті. Тому що регулярне паління, вживання алкоголю, азартні ігри забирають багато коштів, які могли залишитися у вашому гаманці. Намагайтеся знайти альтернативу цим діям та поступово відмовлятися від них. А за накопичені гроші здійсніть якусь свою матеріальну мрію.
Раніше "Телеграф" писав про три головні звички бідних людей, через які їм складно покращити фінансове становище. Перевірте, чи є вони у вас.