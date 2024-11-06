Якщо живете від зарплати до зарплати: як правильно заощаджувати гроші

Слідкуйте за своїми витратами й не робіть імпульсивних покупок

Невеликий дохід — це ще не причина, чому у вас немає коштів. Річ у тім, що ви можете просто неправильно ними розпоряджатися, потрапляючи в борги та кредити.

Щоб не страждати від браку коштів, треба зрозуміти, на що треба припинити їх витрачати та на чому слід заощадити. "Телеграф" поділиться кількома важливими порадами.

Плануйте бюджет від А до Я: оренда квартири, комунальні послуги, транспорт, харчування. Ви повинні чітко розуміти, скільки коштів і нащо витрачаєте. Це допоможе уникнути імпульсивних покупок, адже ви ще двічі подумаєте, чи варто витрачати останні кошти на брендовий одяг чи інші не надто потрібні речі.

Виробіть звичку відкладати певний відсоток від зарплатні, хоча б 10%. За місяць це може бути зовсім невелика сума, однак за рік і більше, ви зможете накопичити чимало.

Мати шкідливі звички — не просто губить ваше здоров'я, а й створює діру в бюджеті. Тому що регулярне паління, вживання алкоголю, азартні ігри забирають багато коштів, які могли залишитися у вашому гаманці. Намагайтеся знайти альтернативу цим діям та поступово відмовлятися від них. А за накопичені гроші здійсніть якусь свою матеріальну мрію.

Раніше "Телеграф" писав про три головні звички бідних людей, через які їм складно покращити фінансове становище. Перевірте, чи є вони у вас.