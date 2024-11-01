Чому ви не можете розбагатіти? Три ключові звички бідних людей

Якщо ви помітили їх у себе — час задуматися про зміни

Мрієте про фінансову незалежність, хочете не лише отримувати хороший дохід, а й постійно збільшувати його? Це цілком реально, але деякі шкідливі грошові навички можуть поставити на паузу шлях до матеріального поліпшення.

Загалом кожен здатний досягти кар’єрних висот та навчитися заробляти гідні гроші. Але певні стереотипи мислення часто стають на заваді на шляху до добробуту, повідомляє "Телеграф".

Швидкі гроші без зусиль

Це лотереї та азартні ігри. Багато хто витрачає значні суми на такі розваги, сподіваючись на миттєве покращення свого фінансового стану. Хоча це і здається легким способом заробити, можливість виграти велику суму вкрай мала.

Відсутність "фінансової подушки"

Завжди майте резервні накопичення у разі непередбачених обставин. Якщо ж у людини немає так званої "подушки безпеки", виникає фінансовий стрес — вона змушена позичати, що часто ускладнює вихід із проблемної ситуації.

Немає особистісного росту

Забезпечена людина легко придбає корисний вебінар або потрібну книгу про фінансову грамотність. Вона розуміє, що знання є ключем до зростання доходів. У той самий час, люди з обмеженими коштами часто вважають такі вкладення марними чи виправдовують себе відсутністю часу на саморозвиток.

Багато людей уникають змін, особливо коли справа стосується особистого росту. Раніше ми писали, які звички наблизять вас до багатства.