Если живете от зарплаты до зарплаты: как правильно экономить деньги
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Следите за своими расходами и не совершайте импульсивных покупок
Небольшой доход – это еще не причина, почему у вас нет средств. Дело в том, что вы можете просто неправильно распоряжаться ими, попадая в долги и кредиты.
Чтобы не страдать от нехватки средств, нужно понять, на что нужно прекратить тратить и на чем следует сэкономить. "Телеграф" поделится несколькими важными советами.
- Планируйте бюджет от А до Я: аренда квартиры, коммунальные услуги, транспорт, питание. Вы должны четко понимать, сколько средств и зачем тратите. Это поможет избежать импульсивных покупок, ведь вы еще дважды подумаете, следует ли тратить последние деньги на брендовую одежду или другие не слишком нужные вещи.
- Выработайте привычку откладывать определенный процент от зарплаты, хотя бы 10%. За месяц это может быть совсем небольшая сумма, однако за год и больше, вы сможете накопить немало.
- Иметь вредные привычки – не просто губит ваше здоровье, но и создает дыру в бюджете. Потому что регулярное курение, употребление алкоголя, азартные игры забирают много средств, которые могли остаться в вашем кошельке. Пытайтесь найти альтернативу этим действиям и постепенно отказываться от них. А за накопившиеся деньги осуществите какую-то свою материальную мечту.
Ранее "Телеграф" писал о трех главных привычках бедных людей, из-за которых им сложно улучшить финансовое положение. Проверьте, есть ли они у вас.