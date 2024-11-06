Если живете от зарплаты до зарплаты: как правильно экономить деньги

Следите за своими расходами и не совершайте импульсивных покупок

Небольшой доход – это еще не причина, почему у вас нет средств. Дело в том, что вы можете просто неправильно распоряжаться ими, попадая в долги и кредиты.

Чтобы не страдать от нехватки средств, нужно понять, на что нужно прекратить тратить и на чем следует сэкономить. "Телеграф" поделится несколькими важными советами.

Планируйте бюджет от А до Я: аренда квартиры, коммунальные услуги, транспорт, питание. Вы должны четко понимать, сколько средств и зачем тратите. Это поможет избежать импульсивных покупок, ведь вы еще дважды подумаете, следует ли тратить последние деньги на брендовую одежду или другие не слишком нужные вещи.

Выработайте привычку откладывать определенный процент от зарплаты, хотя бы 10%. За месяц это может быть совсем небольшая сумма, однако за год и больше, вы сможете накопить немало.

Иметь вредные привычки – не просто губит ваше здоровье, но и создает дыру в бюджете. Потому что регулярное курение, употребление алкоголя, азартные игры забирают много средств, которые могли остаться в вашем кошельке. Пытайтесь найти альтернативу этим действиям и постепенно отказываться от них. А за накопившиеся деньги осуществите какую-то свою материальную мечту.

Ранее "Телеграф" писал о трех главных привычках бедных людей, из-за которых им сложно улучшить финансовое положение. Проверьте, есть ли они у вас.