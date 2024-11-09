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Була повненькою: як виглядала одна з найкрасивіших жінок-депутатів Сюмар до кар’єри у Раді (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Вікторія Сюмар – народний депутат України Новина оновлена 09 листопада 2024, 20:01
Вікторія Сюмар – народний депутат України. Фото slovoidilo.ua

До отримання мандату Вікторія Сюмар працювала у ЗМІ

Народний депутат від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, яка одружена зі скандальним Дмитром Христюком, до того, як потрапити до Верховної Ради, працювала у ЗМІ.

Перед тим, як отримати депутатський мандат, вона працювала вчителем у столичній школі, була журналісткою, ведучою політичних програм і свого часу викладала в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Вікторія Сюмар, яку охрестили у медіа як одну з найкрасивіших жінок у політиці за часів незалежної України, виглядала трохи інакше: була повненькою.

Як раніше виглядала Вікторія Сюмар

Вікторія Сюмар у молодості
Вікторія Сюмар до роботи у Раді. Фото: УНІАН

З 1999 по 2003 рік майбутній нардеп працювала позаштатним кореспондентом радіостанції "Голос Америки" та журналісткою радіостанції "Континент". З 2002 до 2005 року очолювала політичний відділ на "Громадському радіо".

До 2014 року чиновниця була виконавчим директором організації "Інститут масової інформації". За спиною Вікторії Сюмар також – робота на телебаченні хронікером програми "Шустер Live" на телеканалі "Україна", а у 2013 році – на "5 каналі". На той час нардеп змінилася і стала стрункішою.

Сергій Андрушко Сергій Лещенко Вікторія сюмар
Журналісти Сергій Андрушко, Сергій Лещенко та директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар під час громадської акції проти незаконних дій СБУ. Фото: УНІАН
вікторія сюмар у молодості
Виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар під час Всесвітнього газетного конгресу у Києві у 2012 році. Фото: УНІАН

Після втечі Віктора Януковича Сюмар було призначено Турчиновим заступником секретаря РНБО України (з 28 лютого по 6 червня 2014 рік). На парламентських виборах 2014 року вона посіла 7-е місце у списку партії "Народний фронт" та була обрана народним депутатом. На дострокових парламентських виборах 2019 року Сюмар балотувалася від партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Як виглядає Вікторія Сюмар зараз

Вікторія Сюмар зараз
Фото: facebook.com/vsiumar
Вікторія Сюмар
Фото: facebook.com/vsiumar
Вікторія Сюмар зараз
Фото: facebook.com/vsiumar

У 2018 році Вікторія Сюмар вийшла заміж за Дмитра Христюка. Раніше "Телеграф" розбирався, що відомо про чоловіка нардепа і в яких скандалах він був замішаний.

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