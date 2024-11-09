Була повненькою: як виглядала одна з найкрасивіших жінок-депутатів Сюмар до кар’єри у Раді (фото)

До отримання мандату Вікторія Сюмар працювала у ЗМІ

Народний депутат від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, яка одружена зі скандальним Дмитром Христюком, до того, як потрапити до Верховної Ради, працювала у ЗМІ.

Перед тим, як отримати депутатський мандат, вона працювала вчителем у столичній школі, була журналісткою, ведучою політичних програм і свого часу викладала в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Вікторія Сюмар, яку охрестили у медіа як одну з найкрасивіших жінок у політиці за часів незалежної України, виглядала трохи інакше: була повненькою.

Як раніше виглядала Вікторія Сюмар

Вікторія Сюмар до роботи у Раді. Фото: УНІАН

З 1999 по 2003 рік майбутній нардеп працювала позаштатним кореспондентом радіостанції "Голос Америки" та журналісткою радіостанції "Континент". З 2002 до 2005 року очолювала політичний відділ на "Громадському радіо".

До 2014 року чиновниця була виконавчим директором організації "Інститут масової інформації". За спиною Вікторії Сюмар також – робота на телебаченні хронікером програми "Шустер Live" на телеканалі "Україна", а у 2013 році – на "5 каналі". На той час нардеп змінилася і стала стрункішою.

Журналісти Сергій Андрушко, Сергій Лещенко та директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар під час громадської акції проти незаконних дій СБУ. Фото: УНІАН

Виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар під час Всесвітнього газетного конгресу у Києві у 2012 році. Фото: УНІАН

Після втечі Віктора Януковича Сюмар було призначено Турчиновим заступником секретаря РНБО України (з 28 лютого по 6 червня 2014 рік). На парламентських виборах 2014 року вона посіла 7-е місце у списку партії "Народний фронт" та була обрана народним депутатом. На дострокових парламентських виборах 2019 року Сюмар балотувалася від партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Як виглядає Вікторія Сюмар зараз

У 2018 році Вікторія Сюмар вийшла заміж за Дмитра Христюка. Раніше "Телеграф" розбирався, що відомо про чоловіка нардепа і в яких скандалах він був замішаний.