З нею нема навіть жодного фото: що відомо про "таємну" тітку Путіна і чим вона займалася

Галина Путіна навчала мови, але не російської

Так званий президент Росії Володимир Путін замовчує про своїх численних родичів та сім’ю загалом. Достеменно відомо, що російський диктатор мав рідну тітку, яку звали Галиною Олексіївною.

У 2022 році росЗМІ "трубили", що жінка деякий час жила в Дагестані. У середині 20 століття Галина Путіна працювала вчителькою в Ахвахському районі. Це тоді підтвердив голова муніципалітету Магомед Муртазалієв.

"Вона приїхала до Дагестану у 1958 році. Перший запис про Галину Олексіївну Путіну було зроблено у кадровому журналі школи села Анчих Ахвахського району 15 серпня того ж року. Галину у складі групи з 28 вчителів направили з Ленінградської області на роботу до Ахваського району", — повідомляло видання "Дагестан".

Також згадується, що Галину Путіну нагородили грамотою за те, що її учні досягли 100-відсоткової успішності за пів року роботи. Після цього родичку диктатора перевели до школи села Карата, де навчалося втричі більше дітей, та де не вистачало гарного викладача іноземних мов.

Відомо, що тітка Путіна викладала англійську. З нею немає жодних фото, але в ЗМІ нерідко вводять в оману, коли Галину Олексіївну плутають на одному чорно-білому фото (дивіться в матеріалі нижче) з матір’ю президента РФ Марією Іванівною (уродженою Шеломова).

Як виглядали батьки Путіна

На фото: батько Путіна — Володимир, та мати Марія Путіна

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