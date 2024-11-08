За її параметрами Червоненко обирав нову: як виглядає колишня дружина проросійського ексміністра (фото)

Під час знайомства Євген та Маргарита не були вільні

Відомий проросійський нардеп Євген Червоненко, колишній міністр транспорту та зв’язку України був одружений тричі. Якщо про першу дружину політика мало що відомо, то про другу довгий час писали ЗМІ. Все через нове кохання чоловіка — Ніну Смолянську, яка виявилася копією колишньої.

Вони обидві блондинки з привабливими фігурами та пишними бюстами, кароокі. Їх ріст відрізняється лише на кілька сантиметрів. "Подібну схожість можна пояснити лише одним: високі блондинки з тонкими таліями — слабкість Євгена Альфредовича", — зазначали раніше журналісти.

Маргарита Червоненко зараз не "світиться" у медійному просторі, однак у минулому вона не раз давала відверті інтерв’ю про життя з народним депутатом, який на той час був губернатором Запорізької області. Пара пробула у шлюбі близько 20 років і розлучилася у 2007 році.

Що відомо про Маргариту Червоненко і як вона виглядає

Відомо, що Маргарита має дві вищі економічні освіти. Вона закінчила Львівський університет за спеціальністю "Економіка планування народного господарства" та факультет міжнародної економіки Київського університету.

У період із 2000 по 2007 рік очолювала концерн "Орлан". В інтерв’ю pravda Маргарита Червоненко розповіла, що на момент знайомства з Євгеном вони обоє були у стосунках.

"Кожен із нас тоді був одружений. Але пристрасть, що виникла, була настільки сильною, що ми з Женею, побажавши бути разом, розвалили дві родини", — поділилася тоді колишня дружина депутата.

Спільних дітей у пари не було, але в інтерв’ю Маргарита заявила, що одного разу народила дівчинку — недоношену дитину, яка, на жаль, померла: "Причину смерті лікарі від мене приховувати не стали. Трагедія сталася через те, що я від перевантаження підірвала здоров’я”.

Де зараз Маргарита Червоненко

На сторінці бізнесвумен у Фейсбуці вказано, що вона мешкає у Києві. Публічне життя Маргарита практично не веде і як вона виглядає сьогодні – невідомо.

Після розлучення жінка створила організацію "Я — сильна!", щоб допомагати покинутим жінкам. Від першого шлюбу із сином командувача Прикарпатського військового округу у Червоненко є доросла дочка Вікторія.

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