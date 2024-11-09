Українка з російським паспортом: як виглядає і що відомо про дружину ексголови СБУ Івана Баканова (фото)

Оксана Лазаренко виросла та закінчила школу у Кривому Розі

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов, якого було усунено з посади в липні 2022 року, перебуває у шлюбі з Оксаною Лазаренко. 2019 року стало відомо, що жінка має російське громадянство.

Про це тоді у Фейсбуці повідомила пресслужба СБУ із посиланням на заяву Баканова. За словами ексчиновника, його дружина Оксана — українка, яка виросла та закінчила школу у Кривому Розі. Однак пізніше Лазаренко виїхала до РФ.

"Поступила у вищій навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 року вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства", — заявив Баканов.

Також повідомлялося, що Оксана Лазаренко не відвідувала територію країни-агресорки з 2013 року. Спеціальна перевірка у СБУ тоді не виявила обмежень для призначення Івана Баканова на посаду у СБУ та не виявила перешкод для надання йому доступу до державної таємниці.

Оксана Лазаренко та Іван Баканов

Подружжя має двох синів — Артура і Степана. Старший син Артур з 2014 по 2018 рік був студентом КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Чоловік нещодавно опинився під пильною увагою ЗМІ.

Артур із матір’ю Оксаною Лазаренко

Нагадаємо, що за даними журналістського розслідування, колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштував свого сина Артура Лазаренка на службу до СБУ. Він працює там і досі.

На початку листопада у сина Баканова знайшли секретний особняк в елітному селищі під Києвом. Нібито він придбав земельну ділянку з недобудованим маєтком утричі дешевшою за реальну вартість. Ми писали, що відомо про Артура Лазаренка.