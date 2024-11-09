Была полненькой: как выглядела одна из самых красивых женщин-депутатов Сюмар до карьеры в Раде (фото)

До получения мандата Виктория Сюмар работала в СМИ

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, которая жената за скандальным Дмитрием Христюком, до того, как попасть в Верховную Раду, работала в СМИ.

Прежде, чем получить депутатский мандат, она работала учителем в столичной школе, была журналисткой, ведущей политических программ и одно время преподавала в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Виктория Сюмар, окрестившую в медиа как одну из самых красивых женщин в политике во времена независимой Украины, выглядела немного иначе: была полненькой.

Как раньше выглядела Виктория Сюмар

Виктория Сюмар до работы в Раде. Фото: УНИАН

С 1999 по 2003 год будущий нардеп работала внештатным корреспондентом радиостанции "Голос Америки" и журналисткой радиостанции "Континент". С 2002 по 2005 год возглавляла политический отдел на "Общественном радио".

До 2014 года чиновница была исполнительным директором организации "Институт массовой информации". За спиной Виктории Сюмар также — работа на телевидении хроникером программы "Шустер Live" на телеканале "Украина", а в 2013 году — на "5 канале". В то время нардеп преобразилась и стала стройнее.

Журналисты Сергей Андрушко, Сергей Лещенко и директор Института массовой информации Виктория Сюмар во время общественной акции против незаконных действий СБУ. Фото: УНИАН

Исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар во время Всемирного газетного конгресса в Киеве в 2012 году. Фото: УНИАН

После бегства Виктора Януковича Сюмар была назначена Турчиновым заместителем секретаря СНБО Украины (с 28 февраля по 6 июня 2014 год). На парламентских выборах 2014 года она заняла 7-е место в списке партии "Народный фронт" и была избрана народным депутатом. На досрочных парламентских выборах 2019 года Сюмар баллотировалась от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Как выглядит Виктория Сюмар сейчас

В 2018 году Виктория Сюмар вышла замуж за Дмитрия Христюка. Ранее "Телеграф" разбирался, что известно о муже нардепа и в каких скандалах он был замешан.