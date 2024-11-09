Была полненькой: как выглядела одна из самых красивых женщин-депутатов Сюмар до карьеры в Раде (фото)
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До получения мандата Виктория Сюмар работала в СМИ
Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, которая жената за скандальным Дмитрием Христюком, до того, как попасть в Верховную Раду, работала в СМИ.
Прежде, чем получить депутатский мандат, она работала учителем в столичной школе, была журналисткой, ведущей политических программ и одно время преподавала в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.
Виктория Сюмар, окрестившую в медиа как одну из самых красивых женщин в политике во времена независимой Украины, выглядела немного иначе: была полненькой.
Как раньше выглядела Виктория Сюмар
С 1999 по 2003 год будущий нардеп работала внештатным корреспондентом радиостанции "Голос Америки" и журналисткой радиостанции "Континент". С 2002 по 2005 год возглавляла политический отдел на "Общественном радио".
До 2014 года чиновница была исполнительным директором организации "Институт массовой информации". За спиной Виктории Сюмар также — работа на телевидении хроникером программы "Шустер Live" на телеканале "Украина", а в 2013 году — на "5 канале". В то время нардеп преобразилась и стала стройнее.
После бегства Виктора Януковича Сюмар была назначена Турчиновым заместителем секретаря СНБО Украины (с 28 февраля по 6 июня 2014 год). На парламентских выборах 2014 года она заняла 7-е место в списке партии "Народный фронт" и была избрана народным депутатом. На досрочных парламентских выборах 2019 года Сюмар баллотировалась от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Как выглядит Виктория Сюмар сейчас
В 2018 году Виктория Сюмар вышла замуж за Дмитрия Христюка. Ранее "Телеграф" разбирался, что известно о муже нардепа и в каких скандалах он был замешан.