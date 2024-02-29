Військовий для галочки? Безугла звинуватила чоловіка Сюмар, їй відповіли

Скандали навколо заяв Безуглої стали вже звичним явищем у Верховній Раді

У Верховній Раді розгорається черговий скандал: народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила чоловіка своєї колеги Вікторії Сюмар в тому, що той лише вдає, ніби воює, проте отримує гроші від ЗСУ. Так, Безугла стверджує, що Дмитро Христюк жодного дня не був на фронті, а нагороду "Срібний хрест" від ексголовнокомандувача Валерія Залужного чоловік "нарішав".

Відповідний допис нардепка зробила у своєму Facebook 28 лютого. Безугла назвала Христюка політичним VIP, який все "порішав".

"А от чоловік Вікторії Сюмар Дмитро Христюк жодного дня не воював. Але весь цей час "дворазовий чемпіон самбо" отримував кошти від ЗСУ, а в травні 2023 року відзначений почесним нагрудним знаком ГК ЗСУ Залужного "Срібний хрест". Було опитано свідків та перевірено "бойовий шлях комбата". Один із багатьох прикладів політичних VIP, які "порішали", — написала Безугла у своєму першому дописі на цю тему.

Народна депутатка Вікторія Сюмар відреагувала на звинувачення своєї колежанки. Відповідь вона опублікувала на своїй сторінці у мережі Facebook, де зазначила, що всі звинувачення Безуглої — брехня.

"Є Брехня, а є Марʼяна Бе). Це дещо більше. Задачі її розумію: дискредитувати своїми писульками всіх, хто з іншого політичного табору… Звісно, вона знає, що бойові розпорядження виставляти не можна, як і бойові донесення, але я пишаюся, що в тих зведеннях знищеного ворога і ворожої техніки, які люблять виставляти користувачі ФБ, є цифри й від мого чоловіка та його побратимів", — зазначила Сюмар і побажала Безуглій "провести розслідування про кількість чоловіків в ЗСУ і її колег-депутаток з партії влади".

Однак, вже наступного дня, 29 лютого, Безугла опублікувала продовження. Нардепка зазначила, що Христюк "порішав" собі не тільки "Срібний хрест" Залужного".

"Продовження. Виявляється, чоловік Вікторії Сюмар Дмитро Христюк "порішав" собі не тільки "Срібний хрест" Залужного, а й вже 30 травня 2023 отримав УБД (видав йому це екскомандувач ТРО Танцюра:) та попав на стенди Київської обласної адміністрації як "герой". Коли добровольці з 24 лютого все ще не можуть отримати посвідчення УБД, тилові симулятори все швиденько оформлюють", — пише нардепка.

В коментарях на сторінках обох нардепок люди, традиційно, поділилися на два табори. Одні вірять Безуглій, інші — Сюмар. "Обвинувачуваний" Христюк теж відреагував на закиди Безуглої й опублікував великий допис у тій самій мережі, де розповів про весь свій бойовий шлях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Мар'яна Безугла пішла з партії "Слуга народу" і одразу вилила тонну критики на своїх колег.