Ексрегіонал, який "не воював жодного дня": що відомо про чоловіка однієї з найкрасивіших депутаток Вікторії Сюмар (фото)

Скандальний Дмитро Христюк потрапив у немилість Мар’яни Безуглої

Нардеп Вікторія Сюмар разом із чоловіком, колишнім першим заступником мера Ірпеня Дмитром Христюком, звела будинок під Києвом, проте досі не розкрила, за які гроші вона змогла це провернути. Найскандальнішим у цій родині виявився Христюк, тепер військовослужбовцем.

У лютому 2024 року Мар’яна Безугла звинуватила чоловіка Сюмар, яку багато медіа охрестили однією з найкрасивіших жінок-депутатів у незалежній Україні, що той тільки вдає, що служить.

Що відомо про Вікторію Сюмар

Народилася у Нікополі Дніпропетровської області. До отримання депутатського мандату працювала у ЗМІ, викладала журналістику у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За часів президентства Віктора Ющенка (2005-2010) Сюмар входила до складу громадської ради при парламентському Комітеті з питань свободи слова та інформації, була членом Національної комісії з питань свободи слова та розвитку інформаційного сектору за президента України.

Після втечі Януковича в.о. президента Олександр Турчинов призначив Сюмар заступником секретаря РНБО України (28 лютого — 6 червня 2014 року). На парламентських виборах 2014 року Сюмар посіла 7-е місце у списку партії "Народний фронт" та була обрана народним депутатом. Брала участь у дострокових парламентських виборах 2019 року, представляючи партію "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Має доньку Софію від першого шлюбу з експертом медіаправа Віктором Тараном.

Хто такий Дмитро Христюк

У 2018 році Вікторія Сюмар вийшла заміж за Дмитра Христюка. Народився у Шепетівці Хмельницької області. Ексспівробітник спецпідрозділу "Альфа" СБУ розпочав свою політичну кар’єру у 2010 році, коли був обраний депутатом Баришівської селищної ради від проросійської "Партії регіонів". Проте Христюк майже не відвідував засідання, через що став кандидатом на відкликання.

У 2015 році Христюк став першим заступником мера Ірпеня Володимира Карплюка, який був замішаний у низці скандалів, пов’язаних із корупцією. Торкнулася вона і самого Христюка: 28 серпня 2017 року він отримав підозру як один із членів виконкому, хто підписував договори з ФОП-небіжчиком. За подібною схемою учасникам удалося вивести з державного бюджету мільйони.

Дмитро Христюк (справа) отримав нічний домашній арешт на період слідства. Фото: Слідство.інфо

В результаті Карплюк досяг угоди з адміністрацією президента Порошенка про закриття справ проти нього та Христюка. Натомість вони погодилися залишити свої посади. Таким чином, улітку 2018 року Карплюк та Христюк залишилися без роботи, проте не понесли жодної відповідальності за присвоєння бюджетних коштів. Як зазначає LB.ua, після весілля з Вікторією Сюмар у судових справах Христюка відразу ж настало затишшя, а він сам приєднався до кадрової політики "Європейської Солідарності".

Після повномасштабного вторгнення Дмитро Христюк став військовослужбовцем. Однак після звинувачення Безуглої до екснардепа виникли питання. Христюк, нібито не маючи справжнього досвіду бойових дій, отримав фінансування від ЗСУ, посвідчення учасника бойових дій, а також нагороду "Срібний хрест" від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Христюк отримав статус учасника бойових дій та медаль "Срібний хрест", хоча у зоні бойових дій майже не перебував

Чоловік Сюмар закрив свій профіль у Фейсбуці. У біографії йдеться про те, що Христюк є дворазовим Чемпіоном Світу з бойового самбо, майстром спорту в Україні міжнародного класу, офіцером ЗСУ.

У соцмережі є ще одна сторінка Христюка. Там уже можна переглянути фото, а останній пост датується 16 жовтня 2024 року.

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