Переїхали в інше житло: як не втратити субсидію

Отримувати субсидію на дві адреси заборонено

Один з механізмів підтримки українців у скрутний час — житлова субсидія. Вона надається тим, хто не може самостійно сплачувати за комунальні послуги. Життя не передбачуване і людині може знадобитися переїхати, при цьому право на отримання субсидії може зберегтися, але потрібно виконати ряд процедур.

В Пенсійному фонді "Телеграфу" розповіли що для того, щоб змінити адресу, на яку надається субсидія, потрібно спочатку від цього виду допомоги відмовитися за старим місцем проживання. Зробити це можна дистанційно, не обов'язково йти в Пенсійний фонд самому.

Для цього потрібно скористатися вебпорталом Пенсійного фонду. Отримавши кваліфікований електронний підпис в банку та зайшовши на вебпортал потрібно зайти в розділ "Заяви на субсидії та пільги" і серед різних видів заяв знайти "Заяву на припинення субсидії". Вже з наступного місяця можна подавати заяву на отримання субсидії за новою адресою. Варто зауважити, що потрібно буде додати документ, підтверджуючий реєстрацію за новим місцем проживання. Для ВПО — це, наприклад, може бути відповідна довідка.

Подається новий комплект документів — заява та декларація, де вказуються дані нових постачальників послуг тощо. Оформити відмову від надання субсидії також можна звернувшись до Пенсійного фонду особисто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для внутрішнього переміщених осіб є свої умови при отриманні субсидії. Зокрема, переселенцям не враховують державну допомогу на проживання в загальний дохід родини.