Що буде з субсидією через відключення світла: в Мінсоцполітики відповіли українцям

В Уряді внесли 3 важливі зміни на час воєнного стану

Мешканці квартир та приватних будинків в Україні можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Проте російські окупанти продовжують атакувати українські інфраструктурні об'єкти, в разі атак на енергетику світло відключають.

У Мінсоцполітики розповіли, що були розроблені спеціальні зміни до законодавства вже підтримані урядом. Одна з них стосується споживання електроенергії. Через блекаути на період дії воєнного стану, якщо людина мала субсидію чи пільгу на послуги ЖКГ, відключення на субсидію не впливатимуть, а її розмір не зменшуватиметься.

Також змінили граничну суму, покупка на яку позбавляє права отримувати субсидію. Її збільшили з 50 до 100 тисяч гривень.

Якщо людина придбала генеруючу установку, яка виробляє електроенергію та допомагає сталому введенню домогосподарства, при придбанні за вартість до 150 тисяч грн або ж кредитом з разовим платежем до цієї суми, вартість генератора не буде враховуватися при призначенні субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості субсидій для переселенців. Ця категорія має право отримувати субсидію не маючи договору оренди. В січні 2025 року ВПО також зможуть претендувати на субсидію за оренду житла.