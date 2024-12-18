Що робити, якщо "Резерв+" не підтягує бронь від мобілізації

Це досить поширена проблема

Працівники критично важливих підприємств можуть отримувати бронь на період мобілізації. Вони мають позначку про бронювання у своїх військово-облікових документах у мобільному застосунку "Резерв+".

Проте іноді ця інформація не відображається. Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" пояснив, що в таких випадках потрібно звертатися до ТЦК та СП.

За словами юриста, це проблема саме "Резерв+". Тому потрібно просто уточнити дані.

Айвазян зазначив, що виправити це можна, подавши запит до ТЦК, в якому громадянин стоїть на обліку. У запиті слід вказати, що інформація про бронювання потребує внесення чи коригування в електронній системі.

Юрист підкреслив, що це поширена проблема і хвилюватися не варто .

"Я неодноразово робив це для своїх клієнтів і в більшості випадків успішно", — розповів адвокат.

Нагадуємо, що з 1 грудня 2024 року набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах. Щоб працівника забронювали, він має відповідати таким критеріям:

Офіційно працювати на критично важливому підприємстві, на якому працівнику нараховують заробітну плату не нижче 20 000 грн за кожен місяць останнього звітного кварталу. Наприклад, для бронювання у грудні 2024 року необхідно, щоб зарплата за липень, серпень і вересень цього року відповідала зазначеній сумі. У разі бронювання в першому кварталі 2025 року перевірятимуть нарахування за жовтень, листопад і грудень.

на якому працівнику нараховують за кожен місяць останнього звітного кварталу. Наприклад, для бронювання у грудні 2024 року необхідно, щоб зарплата за липень, серпень і вересень цього року відповідала зазначеній сумі. У разі бронювання в першому кварталі 2025 року перевірятимуть нарахування за жовтень, листопад і грудень. Перебувати на військовому обліку.

Оновлені військово-облікові дані. Працівник має уточнити персональну інформацію, як це визначено в пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України про внесення змін до законодавчих актів щодо військової служби, мобілізації та військового обліку.

Уся інформація про надання броні від мобілізації автоматично фіксується у військово-обліковому документі в електронному форматі.

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