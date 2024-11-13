Субсидія для ВПО: чи враховується допомога від держави

Сума субсидії залежить від доходів

Українці можуть претендувати на отримання субсидії, якщо загальна вартість комунальних послуг вища за обов'язковий платіж. При цьому також потрібно виконати ряд вимог щодо матеріального становища, зокрема не мати нових авто тощо.

Серед потенційних отримувачів допомоги — переселенці. Вони можуть претендувати на допомогу навіть без оформлення договору оренди, нагадують у Мінсоцполітики.

Розмір субсидії розраховується індивідуально з огляду на доходи родини. При менших доходах більшу частину сплачує держава. В перелік доходів не входять допомога від міжнародних організацій та державна допомога на проживання, яка надається ВПО.

Переселенцям важливо знати, що звернутися по субсидію вони можуть в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або в ЦНАП за новим місцем проживання. Якщо цих органів немає, також можуть допомогти уповноважені посадовці виконавчого органу місцевої територіальної ради. Субсидію можна оформити онлайн через портал "Дія", вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або через мобільний додаток ПФУ.

Окрім заяви про призначення субсидії та декларації про доходи та витрати, переселенцям потрібно подавати довідку про статус ВПО. Субсидію надають за фактичним місцем проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію одночасно за місцем реєстрації та за місцем проживання отримувати не можна. При цьому переселенці з січня матимуть право отримувати одразу дві субсидії: одна на оплату житлово-комунальних послуг, друга на часткову компенсацію вартості оренди.